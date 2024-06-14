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戲說從頭／崔佩儀演大愛劇 性情大變嚇壞兒

記者楊起鳳／綜合報導
林玟誼（左起）、崔佩儀、傅小芸大談新劇「你好，我是誰2」。（記者沈昱嘉／攝影）
林玟誼（左起）、崔佩儀、傅小芸大談新劇「你好，我是誰2」。（記者沈昱嘉／攝影）

大愛劇「你好，我是誰」成功引發社會大眾關注並討論失智症，夾帶第1季的高收視率重磅回歸，將於8月推出「你好，我是誰2」，崔佩儀、林玟誼、傅小芸日前出席茶敘，3個人對飾演曹汶龍，人稱曹爸的寇世勳都相當景仰。

崔佩儀飾演寇世勳的太太曹媽郭佩筠，看劇本就一直掉眼淚，「導演叫我把水龍頭打開，眼睛不要有淚水，水龍頭嘩啦啦的聲音，是我內心澎湃，一些我道不清的委屈」。

今年60歲的崔佩儀說自己年輕的時候比較大小姐脾氣，也比較自私，演出曹媽後「我修正了很多，我覺得夫妻之間就是互相尊重包容體貼，連先生都說妳好像變了」，把家裡變得很溫馨，個性不再有稜有角，連兒子都反應「媽媽現在都會說謝謝、感恩」。兒子出國後，兩年半來她每天都會跟兒子視訊，兒子也覺得崔佩儀以前想發脾氣就發，現在比較會替人著想，互動特別好。

崔佩儀覺得角色中跟自己婚姻重疊性最高的就是，先生對事業都很投入有貢獻，剛開始不能陪她想法會很負面，現在先生50多歲要退休太早、小孩就像小燕子學飛要放手讓他飛，所以她要開心快樂地接受「他不是我先生，他是大家的」，只要把自己顧好，保持一顆正向的心，交一些好朋友到處遊山玩水，「60歲到80歲真的是屬於我自己的時間」。

林玟誼在劇中飾演個案管理師王筱筑，承接失智友善社區業務，是曹爸的得力助手，能很快完成所有的工作與任務。林玟誼說原本看劇本還不覺得，跟原型人物見面後覺得「個管師這個工作很偉大，還需要很多耐心」。當初接拍第1季只有最後3集「因為非常非常想要跟寇哥合作，太難得了，一定要接」，到了「你好，我是誰2」有更多對手戲，還透露拍戲現場的氛圍「好好笑，每天都很開心」，因為寇世勳常常會跟馮凱鬥嘴。

傅小芸從第1季的個管師，到了第2季往外拓展，著重在如何陪伴老人居家安寧終老，一場陪伴長者往生的戲，在現場就算沒有血緣關係，整個人的心情真的是很難過，她說以前會比較害怕生死議題，拍完戲後「學到與失智共舞，用正向方式傳達」，這個劇情主軸也影響了她自己，也會想到「在可以的時候，就多陪伴家人」。

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