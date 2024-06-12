王陽明死而復生？ 重整「角頭」新秩序

「角頭－大橋頭」將解答粉絲所有不解的問題。(圖／曼尼娛樂提供)

「角頭」IP成立10周年，推出全新電影「角頭－大橋頭」，定檔8月暑假，還將搶先於7月舉行唱演會，讓粉絲先一賭演員們的魅力。

「角頭－大橋頭」將故事時間拉回到「角頭」故事之前，當「角頭」首集的「大橋頭」、「頂庄」遇上「角頭2」的「北館」、「北城」，四方角頭秩序面臨重大挑戰。英文片名暗示故事聚焦「父子」為主題，不過監製張威縯透露，「角頭」世界中「父子」有另一種意思。

新曝光海報與以往大眾對角頭「一身黑」的形象不太一樣，水墨白色花襯衫隱約露出胸口及手臂刺青，有網友認出是「角頭」首集的王陽明，狂讚「Michael哥回來了」、「太帥了吧」、「這個男人我可以」、「這次也一定要去戲院支持」、「期待看到他跟慶哥(鄭人碩)對打」。

闊別「角頭」系列近十年，王陽明很開心回歸「角頭－大橋頭」，他坦言「很多角頭粉絲會問我『Michael哥』到底在哪裡？他死了嗎？之前發生什麼事？」這些年來他與監製張威縯時常討論這些粉絲的問題，希望找到最好的時機點，醞釀出好的故事，「所以現在我回來了，『角頭－大橋頭』會解答粉絲關注的所有問題。