王陽明死而復生？ 重整「角頭」新秩序
「角頭」IP成立10周年，推出全新電影「角頭－大橋頭」，定檔8月暑假，還將搶先於7月舉行唱演會，讓粉絲先一賭演員們的魅力。
「角頭－大橋頭」將故事時間拉回到「角頭」故事之前，當「角頭」首集的「大橋頭」、「頂庄」遇上「角頭2」的「北館」、「北城」，四方角頭秩序面臨重大挑戰。英文片名暗示故事聚焦「父子」為主題，不過監製張威縯透露，「角頭」世界中「父子」有另一種意思。
新曝光海報與以往大眾對角頭「一身黑」的形象不太一樣，水墨白色花襯衫隱約露出胸口及手臂刺青，有網友認出是「角頭」首集的王陽明，狂讚「Michael哥回來了」、「太帥了吧」、「這個男人我可以」、「這次也一定要去戲院支持」、「期待看到他跟慶哥(鄭人碩)對打」。
闊別「角頭」系列近十年，王陽明很開心回歸「角頭－大橋頭」，他坦言「很多角頭粉絲會問我『Michael哥』到底在哪裡？他死了嗎？之前發生什麼事？」這些年來他與監製張威縯時常討論這些粉絲的問題，希望找到最好的時機點，醞釀出好的故事，「所以現在我回來了，『角頭－大橋頭』會解答粉絲關注的所有問題。
「角頭－大橋頭」描述Michael(王陽明飾)與阿慶(鄭人碩飾)不共戴天之仇的源使，當時「大橋頭」第二代Michael橫空出世，瞞著父親(龍天翔飾)，與兄弟(張懷秋飾)私下打算重整角頭新秩序，惹火高捷、王識賢帶領的「北館」，蔡振南、孫鵬帶領的「頂庄」，太保帶領的「北城」，於是四方角頭正式開戰。
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