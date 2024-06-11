皮克斯重返榮耀 「腦筋急轉彎2」首周票房將創年度新高

「腦筋急轉彎2」有望創下今年首周票房最高紀錄。(迪士尼提供)

皮克斯動畫「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）將於本周在台正式上映，該片一直都被認定是年度最受期待的電影之一，不僅預售票房打破皮克斯自從2019 年「玩具總動員4」以來最高紀錄，媒體更初估首周票房上看8500萬美金，打敗「沙丘：第二部」成為今年首周最高票房，該片的首波好評也逐一出現，更被網友盛讚「有史以來最棒的續集之一」、「少數能勾起不同年齡層共鳴的動畫電影」，之後將待評價正式公開。

「腦筋急轉彎2」被認為將是皮克斯影業的重返顛峰之作，由於這幾年Disney +出現後大舉進攻兒童市場，許多評價不俗的動畫「青春養成記 」、「靈魂急轉彎」都在美國直接在Disney+播映，這期間上映的皮克斯電影一如「巴斯光年」、「元素方城市」都沒有過去榮景，所以「腦筋急轉彎2」的期待度、好評，皆讓外界認定一定會非常成功。