皮克斯重返榮耀 「腦筋急轉彎2」首周票房將創年度新高
皮克斯動畫「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）將於本周在台正式上映，該片一直都被認定是年度最受期待的電影之一，不僅預售票房打破皮克斯自從2019 年「玩具總動員4」以來最高紀錄，媒體更初估首周票房上看8500萬美金，打敗「沙丘：第二部」成為今年首周最高票房，該片的首波好評也逐一出現，更被網友盛讚「有史以來最棒的續集之一」、「少數能勾起不同年齡層共鳴的動畫電影」，之後將待評價正式公開。
「腦筋急轉彎2」被認為將是皮克斯影業的重返顛峰之作，由於這幾年Disney+出現後大舉進攻兒童市場，許多評價不俗的動畫「青春養成記」、「靈魂急轉彎」都在美國直接在Disney+播映，這期間上映的皮克斯電影一如「巴斯光年」、「元素方城市」都沒有過去榮景，所以「腦筋急轉彎2」的期待度、好評，皆讓外界認定一定會非常成功。
由於前一檔的「絕地戰警：生死與共」已經創下票房熱潮，「腦筋急轉彎2」也將接棒持續炒熱市場，再加上兩片的客群不同，可讓戲院市場更為活絡，「腦筋急轉彎2」觀眾主要以家庭客群、年輕少女為主。2015年上映的「腦筋急轉彎」講述一個年輕女孩在成長過程中，內心的眾多情緒相互扶持面臨許多問題的趣味故事，當時光是首周就在全美創下9040萬美金，更因為好評連連，最終締造全球8.58億美金的亮眼票房。
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