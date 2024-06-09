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修杰楷「秘書俱樂部」激情尺度更大 忘了跟賈靜雯報備

記者楊起鳳／綜合報導
修杰楷(左起)曾莞婷、管麟間都需要親密指導，尺度很大。(圖／TVBS提供)
修杰楷(左起)曾莞婷、管麟間都需要親密指導，尺度很大。(圖／TVBS提供)

台灣原創劇集「秘書俱樂部」近日舉行殺青宴，製作人修杰楷和曾莞婷繼「親愛壞蛋」後再度有親密戲，曾莞婷甚至透露形容之前是小兒科，這回尺度更大，需要聘請「親密指導」，問及修杰楷是否需要跟老婆賈靜雯報備，他幾度欲言又止尷尬笑：「會要報備，但是有時候會忘記。」

職場戀情是「秘書俱樂部」的一大亮點，賴雅妍在劇中陷入與王傳一、張軒睿的三角戀難題，她和王傳一已是第五度合作，王傳一笑說：「現在都對表演的體會都有年齡增長不同的感觸，所以會有不同感覺。」這次賴雅妍和張軒睿戲中的尺度也聘請了「親密指導」，更是特別為了親密戲做了飲食控制；至於張軒睿是否也跟女友報備？他則尷尬笑稱：「有！」一旁的楊晴則驚訝瞪大眼睛？「你結婚了？」他澄清和女友感情穩定，也見了雙方家長但還沒談到結婚。

曾莞婷與修杰楷、管麟也是另一組三角戀，再次與修杰楷合作的她笑稱：「我在戲裡是跟上司有一腿，要相比激情尺度的話，我只能說『親愛壞蛋』是小兒科版，『秘書俱樂部』真的不得了！」另外黃尚禾與楊晴在這部戲是首次合作，楊晴透露：「我們的關係並沒有親密戲，是主管與秘書的單方面戀情」黃尚禾再次賣起關子：「沒那麼純愛」。

在歡樂的殺青宴席中，修杰楷一度哽咽表示「秘書俱樂部」的殺青令他非常不捨：「從劇本發想到選角、組團隊，從開鏡一路到殺青，長時間經歷這些才知道製作一部戲真的很辛苦」，他透露拍攝過程非常順利，且製作費在嚴格控管下並未超支，王傳一開玩笑說：「因為我們（酬勞）都算很便宜啦！」接著爆料修杰楷很注重拍攝效率，並調皮的模仿起修杰楷：「他會說『請問在等什麼？來，錄！錄！錄！』他也沒有在生氣哦！但大家的皮就會繃很緊，我是最喜歡跟他拍戲了」，曾莞婷也表示很喜歡修杰楷的工作效率與態度，都能準時下班，笑稱：「我好希望每一部戲都帶著他哦！」

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