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袒護胞姊奪家產？劉若英駁斥指控：傷心傷人

記者林士傑╱綜合報導
劉若英捲進家醜糾紛。(取材自微博)
劉若英捲進家醜糾紛。(取材自微博)

台灣影星劉若英被爆袒護親姊姊劉若玉，遭姑丈一家控告利用失智祖母將房產轉到自己名下，氣轟劉若英是共謀。稍早劉若英委託律師發表維護權益聲明，其所屬相信音樂也發臉書否認劉若英包庇、共謀，「通過媒體報導得知海外親友相關表述，真的傷心也傷人。」

鏡週刊報導，劉若英從小由祖母帶大，與在美國的姑姑、姑丈一家感情也很好，她去美國時受到姑丈一家照顧，但後來祖母被診斷出失智症，之後出現無行為能力，而劉若玉及劉若英就負責輪流照顧。

後來姑丈發現劉若玉竟然擅自將祖母的房產以假買賣的方式轉到自己名下，雖然有提告劉若玉，但最後台北地檢署認為罪嫌不足，處分不起訴。但表妹仍是不滿，轉而向媒體爆料欲揭露實情。

劉若英委託律師聲明提到遭姑丈控告涉犯刑法偽造文書、侵占等罪官司，經台北地檢署調查後予以不起訴處分，強調若再有人妄加論斷，將依法提出告訴。

相信音樂發文說，劉若英並非被告人士，「劉若英從小由祖父母帶大，儘管工作、家庭各種繁忙，她都盡可能親力親為抽空陪伴、探視年邁的祖母，因為對於她來說，自小到大從祖父母身上獲得的都是『愛』，她能做的就是用盡全力以『愛』來回報他們，從未從中獲取財產、房子等任何利益」，當劉若英獲知海外親友相關表述的報導，真的傷心也傷人。

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