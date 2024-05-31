孫安佐泰國沾毒 狄鶯揭主因「被熟人下蠱」

孫安佐疑似在泰國被下蠱才會精神錯亂。(摘自Instagram)

藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，日昨被爆出在泰國 吸食大麻 擅闖民宅而送進醫院治療，狄鶯今(1)對外表示，孫安佐是在泰國被下了蠱，並透露了「始作俑者」。

據「壹蘋新聞網」報導，狄鶯表示，孫安佐之所以再次失控，似乎與「在泰國被下蠱」有關，表示孫安佐在泰國被送進精神病院，回台有看身心科卻找不出病因，直到向台中某個師父請教後，才得知竟是被人下蠱，尋求專業人士的協助後才好轉；狄鶯透露由於兒子不信這套，因此她都是偷偷處理，而下蠱之人則是阿乃介紹的「四海幫子軒」。

狄鶯透露阿乃當初將孫安佐帶去泰國、為四海幫老闆做翻譯，後又因移情別戀才導致兒子情緒失控。有一天，孫安佐突然對孫鵬說，他感覺身上的蠱已經被解除了，這讓狄鶯非常驚訝，因為她一直在瞞著他。

不過孫安佐稍早也在Instagram限動寫下「家裡人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐」似乎在打臉狄鶯說法。而阿乃仍在泰國，不甩台灣的一連串報導，在Instagram限時動態曝行蹤，「反正都失眠 了，買杯咖啡來主街走走，觀察人生百態」。還去海邊散步、等日出。