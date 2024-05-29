五月天不只捐泉州 在台也捐上億善款

五月天近來的言論，總能牽動兩岸網友熱議。（圖／相信音樂提供）

五月天近來在大陸北京鳥巢舉辦10場演唱會，阿信一句「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」掀起兩岸網友互槓，又被挖出捐人民幣900萬（約124.1萬美元）給家鄉泉州，其實五月天一直熱心公益，累計在台捐出上億善款。

阿信在台上稱爺爺翻出祖譜告訴他「你的祖先的祖先是從泉州來的」，去年泉州遭遇颱風侵襲，自己心繫災情，上個月在泉州舉行「Just Love It ! 『擁抱』演唱會」，很開心怪獸、石頭、瑪莎、冠佑幫他圓夢回饋家鄉，演唱會票房收入以及五月天自掏腰包，善款不扣除成本全額捐贈當地。

然而，阿信26日第7場演出提到五月天也持續在台灣多個城市進行公益演唱會，他說：「之前高雄氣爆，其實捐出了台幣1500萬（約46.5萬美元，1000萬為演唱會門票收入、500萬是五月天自費），而且到那邊賑災演出，希望大家可以重新站起來。」

他們自2012年展開「Just Love It ! 」公益演唱會，當年捐台幣1800萬給台灣兒童暨家庭扶助基金會、隔年台幣2700萬（約83.8萬美元）捐給同單位、2014年高雄與宜蘭場善款為台幣5700萬（約176.9萬美元，其中1000萬台幣捐給高雄氣爆專戶）、上個月捐台幣500萬（約15.5萬美元）幫助花蓮強震，每逢重大災情，五月天總不落人後，在台愛心善款已經破億。