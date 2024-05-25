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五月天北京開唱脫口「我們中國人」 歌手「信」：支持統一

中央社台北25日電
圖為五月天近期在香港舉辦25週年巡迴演唱會。（相信音樂提供）
圖為五月天近期在香港舉辦25週年巡迴演唱會。（相信音樂提供）

自賴清德總統520上任後，許多台灣藝人做出政治表態。五月天24日晚在北京開演唱會時，主唱阿信提到「我們中國人」，歌手「信」（蘇見信）更在微博發文「我一直都是支持統一的啊」。

五月天24日晚間在北京開演唱會時，主唱阿信在台上提到，「我們中國人嘛來北京一定吃烤鴨的」，此話火速登上微博熱搜，也引起台灣網友討論。

演唱會上發言引起爭議的還有蔡依林，24日晚間蔡依林在中國南昌開唱，向台下歌迷大喊，「我們中國南昌最熱情了」，同樣登上微博熱搜。

另外在微博表態的還有王心凌與張鈞甯。王心凌24日轉發中國「人民日報」發出的「國土不能分民族不可散」貼文，並表態「我是中華民族的一份子」，在今天早上衝上微博熱搜第1名。張鈞甯24日同樣轉發人民日報貼文，並寫「不支持台獨」。

而「信」24日晚更直接在微博發文表態「從以前到現在，我一直都是支持統一的啊」，還說，「都是同一個文化的中華民族、大家加油吧、多些善意的交流、期待和平統一的日子到來」。

中國央視官方微博22日發文「中國終將實現完全統一」，台灣藝人歐陽娜娜、侯佩岑、楊宗緯均第一時間轉發。還有中國網友製作「未表態名單」，隨後楊丞琳、張韶涵、吳克群、汪東城、陳妍希、明道、郭品超、辰亦儒、賴冠霖等台灣藝人接力表態「台灣必將回歸祖國懷抱」。

微博 王心凌 蔡依林

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