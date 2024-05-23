白家綺拍到腰腹肉滿溢 曝夫留言「老婆最美」

白家綺上工後就開始瘦身，身材依舊姣好。（圖／民視提供）

白家綺休假帶小孩出門野餐，遭拍到腰腹肉滿溢照片，孩被說目測有70公斤。她大驚說：「我都生了4個小孩，代謝早變慢，給我一點時間，我會還給大家美美的白家綺。」

白家綺日前進棚錄影，170公分身穿鵝黃色禮服，身材依然姣好，她不好意思表示，「我3月出國度假，4月是生日月，有一堆聚餐，被路人拍照片時，我帶著兩個小孩去野餐，處於很放鬆狀態，老實說是真的胖，但不到70公斤，差不多65公斤」。

女藝人真難當，為了維持女神形象連休假都無法放鬆，白家綺坦言，如果私下遇到粉絲想拍照，她會來者不拒，「但請在拍我前，跟我講一聲，我會站起來縮小腹、吸氣，看到那個照片，我心裡沒有難過，只有苦笑，我也想呈現最美的樣子給大家，老公知道我會難過，還跑去留言說在他心中，老婆最美」。

白家綺今年剛滿40歲，生了4個小孩後，老公吳東諺為了愛她已結紮處理，有沒有可能沒綁緊，讓容易受孕的體質再次懷孕？她大笑解釋，以前的結紮手術是綁起來，有極少機率仍會懷孕，現在不但直接剪掉，外加電燒，所以絕對不可能有第5胎。

白家綺跟吳東諺都忙工作，還要分頭帶小孩，抽不出時間好好運動，飲食控制也不容易，「生活都這麼辛苦了，女藝人還不能好好吃東西，是不是很可憐？」