69歲丁也恬不婚不生 自爆養過一個孩子

丁也恬在劇中飾演霸氣「一婆」，但在現實生活中她至今不婚不生。(圖／公視提供)

69歲台灣資深女星丁也恬早期演出經典劇「星星知我心」而聲名大噪，近期她演出家庭喜劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」，扮洪都拉斯的媽媽「一婆」，充滿拉丁熱情誇張造型，一出場就令人印象深刻，而現實中她也相當時尚新潮，雖至今單身，但她自曝：「其實我養過一個孩子。」

丁也恬向來奉行不婚不生主義，年輕時有過幾名追求者，但她很早就看清無法和另一個人一起生活，「結婚是兩家人的事，我有媽媽要照顧，結婚的話，還有對方的長輩要照顧，何苦讓兩邊的長輩心情糾結？」且她也清楚自己的個性，明知這樣的婚姻不會好過，何苦走一遭。她說過去也曾有過論及婚嫁，還有一任男友聽說她不婚，還說願意等她，結果隔了一段時間，對方另娶他人，「我還去參加前男友的婚禮，因為還是朋友嘛，對方媽媽對我很好的。」

然而不婚意味著可能不生，丁也恬當年在「星星知我心」劇中領養過「彎彎」，被問是否想過領養？她笑：「我還真養過一個孩子。」透露孩子其實是親弟的小孩，因弟弟與弟媳離異，留了孩子在女方父母家，當年她正好有意領養孩子，於是取得同意後，便把姪兒接回家教養。

她說，「從孩子小學三、四年級吧，到他上專科，約有8、9年的時間吧」，雖非親生，但丁也恬擔起嚴母責任，這份教養恩情，連孩子長大了，都告訴女友「若當年沒有姑姑的養育，後來不知會變怎樣」。

目前丁也恬照顧96歲母親，母女生活相互依靠，「我的婆婆2」中，「一婆」留有龐大財產，現實中的丁也恬坦言年輕時有財務規畫，目前還算是「財富自由」，她也想過自己無兒女，將來財產應會留給姪兒，只是未來很難說，她說一切還是隨緣吧。