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「康熙來了」傳復活 小S、蔡康永沒鬆口

記者李姿瑩／綜合報導
蔡康永（左起）與詹仁雄、小S一起開會討論未來合作可能。（取材自臉書）
蔡康永（左起）與詹仁雄、小S一起開會討論未來合作可能。（取材自臉書）

台灣藝人小S和蔡康永主持的「康熙來了」是台灣綜藝史上的里程碑，節目收攤八年，至今仍有各種經典片段在社群網路上流傳。近日傳出製作人詹仁雄已經向電視台提案，希望重組「康熙來了」班底，再創綜藝盛世。對此，電視台回覆確實有初步接觸，但細節尚未確定。

當年「康熙」的收視率和話題討論熱度至今仍無節目能出其右。而蔡康永和小S過去雖然有合體經驗，但效果和擴散程度都跟當年無法相比，如今「康熙」復活希望濃厚，詹仁雄也公開和蔡康永、小S開會討論的照片，搞怪的小S還故意把胸貼貼在眼睛上，拔下來時連睫毛都掉了。

詹仁雄表示，一切緣由來自最近網友製作了一份「康熙來了」考卷考鐵粉們的記性，不料蔡康永作答完竟只拿到28分，但感念多年來粉絲未曾離開，所以提出想為這些忠粉做些什麼，「蔡康永想法是做幾集回饋，但電視台無法為這麼少的集數做舞台、布景，這事要從長計議，所以我們三人聊了兩、三個小時」。

電視更迭快速，「康熙」雖曾大紅12年，但畢竟空窗了8年，許多才剛成長的年輕觀眾甚至不知這是什麼節目，詹仁雄倒不擔心，「網路上有許多剪輯過去『康熙』的內容，不少年輕人還在學小S說話的語氣，而且康永和小S的組合太特別，走到海外，甚至英倫，只要問超過25歲以上的華人，幾乎無人不知『康熙』。」

他已向中天電視台提案，至於節目內容和方向，一切都還沒決定，但可以確定的是，若要做只能做周末塊狀，而非過去每天播出的帶狀節目，因為光是小S和蔡康永能否順利合體，就是一大難題，畢竟小S要顧及家庭，正打算陪女兒出國念書，如果順利談妥，最快暑假後就能看到新版「康熙」。

然而蔡康永和小S方面都沒有正面承認合體計畫。蔡康永經紀人直接表示：「飯局大家聊得開心，詹仁雄製作人喝太開，就想太多了。」小S也故意說那天吃飯是和詹仁雄討論胸貼的用法，還沒想好要不要合體。

小S 華人

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