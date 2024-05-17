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行走CD林俊傑 挑戰金曲3度封王

記者黃保慧／綜合報導
MC HotDog熱狗的油箱還有油。(圖／臺北流行音樂中心提供)
MC HotDog熱狗的油箱還有油。(圖／臺北流行音樂中心提供)

金曲獎最佳華語男歌手入圍名單出爐，由拿過兩次歌王的林俊傑，和二度蟬聯角逐歌王的MC HotDog熱狗，大戰也曾入圍過金曲男歌手的兩位中國大陸唱將許鈞、裘德，以及生子後首度搶下歌王門票的Marz23，形成新舊之爭。

被譽為「行走的CD」的林俊傑，曾拿下金曲獎最佳新人獎以及兩屆金曲獎最佳男歌手，這回帶著專輯「重拾_快樂」再次角逐歌王，對於入圍，他除了感謝評審、團隊和家人，也說「讓這張20周年作品如此有意義」。

再次蟬聯金曲的MC HotDog熱狗今年以專輯「髒藝術家」一口氣蟬聯歌王和作詞人獎，他說：「突然覺得自己有點屌，我還年輕，我的油箱還有油，我還能跳。」

身為TRASH樂團主唱兼吉他手的Marz23，去年娶妻升格當爸；今年以「娶妻前、生子後」的運氣，帶著新專輯「不遠處」踏進歌王名單，他坦言：「正在開車，手機訊息一直跳出來，才知道入圍最佳男歌手。當下就像『不遠處』這首歌的一段歌詞一樣，笑著哭，令人難以置信。」

大陸歌手許鈞曾入圍第33屆金曲獎最佳華語男歌手，對於再入圍，他樂說：「一直以來覺得我是幸運的，可以歌唱，可以表達，可以與人產生共振，我很慶幸我還是我。」

同樣來自大陸的歌手裘德，過去一出專輯就入圍歌王，這次他推出同名專輯「裘德」來勢洶洶，他開心謝謝大家的祝福，說道：「我會繼續用音樂與你們一起經歷生命裡的一切。」

林俊傑入圍第35屆金曲歌王。(取材自微博)
林俊傑入圍第35屆金曲歌王。(取材自微博)

入圍

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