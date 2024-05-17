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滅火器、告五人…金曲最佳樂團廝殺激烈

記者梅衍儂、林士傑／綜合報導
告五人。(圖／相信音樂提供)
告五人。(圖／相信音樂提供)

評審團主席陳子鴻玩團出身，透露這屆最佳樂團獎的入圍討論「很歡樂」，名單一攤開確實能嗅到精采程度，老將滅火器、夯團告五人、麋先生以及草東沒有派對、傻子與白痴等七組人選中，同公司的就有三組，且名單全都是一時之選，陳子鴻透露評選標準是「高品質、多樣性、高傳唱度」，廝殺激烈。

告五人一口氣入圍最佳樂團獎、最佳華語專輯、年度歌曲、年度專輯四項，宣布當下他們正在準備演出行程，一下飛機得知好消息，又驚又喜說：「謝謝金曲獎，謝謝團隊大家的努力，也感謝評審的厚愛，告五人也會繼續加油，首先，我們先叫美食開心慶祝一下 ，接著就要繼續準備演唱會。」

同門的麋先生當年以首張專輯「馬戲團運動」一舉拿下最佳樂團獎，這次相隔10年三度問鼎，上個月他們擔任宇宙人台北小巨蛋演唱會嘉賓時，許下能承接攻蛋的願望，也希望接下宇宙人去年獲獎好運。麋先生表示：「謝謝大家，謝謝金曲，很感謝評審肯定。」

草東沒有派對來勢洶洶，在第28屆金曲獎抱回最佳樂團獎、最佳新人獎、年度歌曲獎三項大獎。相隔七年後的第二張專輯「瓦合」，再度入圍今年年度專輯獎、最佳華語專輯獎、年度歌曲獎、最佳樂團獎、最佳作曲人獎、最佳編曲人獎共六項大獎。

滅火器。(圖／火氣音樂提供)
滅火器。(圖／火氣音樂提供)

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