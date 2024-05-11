「視障歌王」蕭煌奇化身計程車司機 「無照駕駛」上路

蕭煌奇首度在新歌MV扮演司機。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣「視障歌王」蕭煌奇日前為新專輯「沒事的」舉行發片記者會，現場還首播同名主打歌「沒事的」MV，意外曝光他化身「計程車司機」開車上路，後面還載著美眉的驚奇畫面，全場一陣譁然。

此舉是否有「危險駕駛」疑慮？蕭煌奇一派輕鬆說：「那天剛好也有警察來盤問劇組，但沒事的，我們就是在拍MV。但其實我曾想像能被開一張『無照駕駛』的罰單，然後把它拍下來，這應該會是人生第一次被開無照駕駛的罰單吧。」

首度嘗試當司機，蕭煌奇自覺還滿好玩的，「而且那台車真的會動，我想說以前開車，車子多半是靜止的，但當我握著方向盤，可以感受到車子可以右轉或左轉，只差沒有踩離合器而已。」

蕭煌奇說，以前拍MV多半是對嘴，這次是他主動向公司提出要求，可不可以有一首歌讓他當司機，「我是真的很想踩油門，但也得有那個地方可以讓我踩。現在科技發達，如果有一天還可以有機器人在我旁邊，然後牽著我到處走，是不是很方便？這絕對是AI 時代可以辦到的事，我也期待科技繼續發展，讓生活更方便」。

自招感情仍是空白．蕭煌奇被問到是否遇過感情詐騙？他信心十足地說：「我那麼聰明，怎麼會被騙？」難道都是他騙人？他又開懷笑說：「我沒有用感情騙過別人，但我曾經用AI輸入我的聲音再轉成『女聲』傳給我的盲人朋友，沒想到他收到後超興奮。」只是當得知被騙，對方忍不住飆粗口，讓蕭煌奇非常得意。