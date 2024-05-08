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黃子佼醜聞連爆 害曾寶儀丟掉孫藝珍訪台主持棒

娛樂新聞組／綜合報導
曾寶儀（右）與小S（左）都曾與黃子佼交往過，2015年還在金鐘舞台上上演大和解戲碼。(取材自臉書)
曾寶儀（右）與小S（左）都曾與黃子佼交往過，2015年還在金鐘舞台上上演大和解戲碼。(取材自臉書)

黃子佼去年捲入MeToo風波，日前又爆購買未成年偷拍片，前任女友曾寶儀也傳出工作受到影響，原訂曾寶儀要主持4月16日孫藝珍首度訪台代言記者會，卻臨時換人。

對此，曾寶儀經紀人澄清不是遭撤換，是雙方共識。

CTWANT報導，曾寶儀是許多韓星訪台欽點的主持人，原訂要主持4月16日孫藝珍首度訪台的代言記者會，但黃子佼在4月初再度爆出持有未成年偷拍片，身為黃子佼前女友的曾寶儀也受到外界高度關注，廠商擔心活動失焦，決定撤換曾寶儀。

曾寶儀經紀人阿牛表示：「因為我們跟廠商的老闆很熟，彼此也擔心模糊了這次的焦點，有討論過所以我們也覺得這樣比較好！」

同樣遭到黃子佼事件波及的，還有黃子佼子弟兵陳明珠，雖然先前已大動作切割，宣布跟黃子佼終止合約，但她的主持工作還是受到牽連。

據了解，原先劉以豪主演電影「白晝如焚」首映會主持原先有意找陳明珠主持，但電影公司及經紀方考量到當天宣傳重點可能失焦，改由他人救火主持。

除了黃子佼前任女友曾寶儀受波及，他的恩師張小燕也被無辜牽連，「天才衝衝衝」主持人徐乃麟、曾國城都為她抱屈。徐乃麟感嘆：「不能因為這件事就誅九族，但擋不住大家的嘴。」

曾國城也聲援張小燕，直言她受到池魚之殃，提醒大家不要忘記她對台灣綜藝界的貢獻，曾經帶給觀眾溫暖和歡樂，功勞不容抹殺。

曾寶儀主持功力備受肯定，但近期傳出有部分主持工作受因前男友黃子佼性騷事件影響。（...
曾寶儀主持功力備受肯定，但近期傳出有部分主持工作受因前男友黃子佼性騷事件影響。（取材自Insragram）

黃子佼

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