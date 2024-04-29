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五月天公益演唱 助風災受損泉州校舍

記者林士傑／綜合報導
五月天熱心公益不落人後。（圖／相信音樂提供）
五月天熱心公益不落人後。（圖／相信音樂提供）

台灣天團五月天行程馬不停蹄，日前攜手蘇慧倫、丁噹、家家在大陸泉州舉辦「Just Love It ! 『擁抱』演唱會」，最終善款衝破人民幣900萬（約124萬美元），不扣除場館、舞台等成本，無酬全額捐贈，用在因去年風災受損的泉州校舍上，阿信說：「這世界並不完美，有你的伸手擁抱，遺憾，會再少一點。」

「Just Love It ! 」是五月天於2012年應邀舉辦的公益演唱會，號召眾人一同獻愛協助弱勢族群，至今累計捐出上億台幣善款。他們闊別10年後重新啟動計畫，由於許久沒在體育館演出，石頭被歌迷震耳欲聾的尖叫聲嚇到，直呼：「有聽到你們聲音很大！之前在5萬人、8萬人的場館，今天在這場館裡，你們好像有10萬人那麼多！」

阿信開玩笑稱完成了3月的高雄演唱會，五人就「斷絕關係」，託公益演唱會的福再度聚首，其實只是短暫休息約一個月，30日又要在香港連辦7場「回到那一天」25周年巡演，瑪莎則說：「有時候做音樂最重要的不是希望可以開多少演唱會，最重要的是怎麼把這份心跟所有的朋友一起分享給需要的人，這才是今晚這場演唱會的最重要目的。」

此外，五月天也徹底甩開在大陸的假唱疑雲，將於5月18日空降北京鳥巢舉辦「回到那一天」25周年巡演，該場地能容納10萬名觀眾，10場演出共100萬張票前天開賣火速售罄，足見五月天人氣依舊居高不下。

蘇慧倫準備充滿回憶殺的歌單。（圖／相信音樂提供）
蘇慧倫準備充滿回憶殺的歌單。（圖／相信音樂提供）

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