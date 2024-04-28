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蔡燦得獲上海白玉蘭獎 稱40年最難演角色 特別感謝「他」

記者陳慧貞／即時報導
蔡燦得開心獲得第32屆上海白玉闌戲劇表演藝術獎配角獎。（圖／Asa’s agency提供）
蔡燦得開心獲得第32屆上海白玉闌戲劇表演藝術獎配角獎。（圖／Asa’s agency提供）

蔡燦得日前(26日)以舞台劇「平如美棠」獲得第32屆上海白玉蘭戲劇表演藝術獎配角獎，得知獲獎那刻，蔡燦得完全不敢相信，腦中一片空白，她特別感謝同劇的男主角王柏森，她開心地說：「這是我40多年來演過最難的作品，謝謝王柏森給我很多的力量，沒有他我真的做不到」。

上海白玉蘭戲劇表演藝術獎不限劇種，舉辦32屆以來，共有90多個不同劇種報名，各個獎項得獎者不限一人，最近以「繁花」受關注的辛芷蕾就以舞台劇「初步舉證」獲得主角獎。台灣京劇名伶魏海敏、資深實力派演員金士傑分別在2004年和2012年獲得主角獎殊榮。這也是蔡燦得第二次以舞台劇獲獎， 2015年她曾以舞台劇「淡水小鎮」獲「現代戲劇谷2015壹戲劇大賞」最佳女主角獎。

蔡燦得以舞台劇「平如美棠」獲配角獎，該劇為主角饒平如親自撰寫與妻美棠相知相手60年的真實故事，兩人從年輕相遇到美棠因病離世，全劇僅她和王柏森二人，完全無下台喘息時間，連換衣服和道具都在台上進行，「更難的是台上還有兩台攝影機，連接著兩個超大的螢幕，會呈現不同的視角，比方有王柏森看著我的視角，所以光記cue點就很難，台詞還多到爆炸。」蔡燦得忍不住直呼，該劇是她出道43年來演過最難的一部戲，她也感謝果陀劇場沒放棄報名參賽，終至有成功的果實。

獲獎後，蔡燦得腦中空白，至今仍不敢相信，不過由於27日凌晨2時多台灣又發生地震，讓她很擔心家中的貓，「我養了6隻貓，牠們一定很緊張。」蔡燦得因舞台劇而開始享受演戲人生，未來她希望在舞台劇、電視、電影都能有更多不同的角色可以演出。

蔡燦得(左)在上海與劉敏濤合照圖。（圖／Asa’s agency提供）
蔡燦得(左)在上海與劉敏濤合照圖。（圖／Asa’s agency提供）
蔡燦得出席32屆上海白玉闌戲劇表演藝術獎頒獎典禮。（圖／Asa’s agency...
蔡燦得出席32屆上海白玉闌戲劇表演藝術獎頒獎典禮。（圖／Asa’s agency提供）
蔡燦得(左)主演舞台劇「平如美棠」，特別感謝王柏森。（圖／ kris kang攝...
蔡燦得(左)主演舞台劇「平如美棠」，特別感謝王柏森。（圖／ kris kang攝影）

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