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忙直播帶貨 寇乃馨、黃國倫久未同床

記者李姿瑩╱綜合報導
寇乃馨(中)爆料和老公已經久未同床共枕，左為馬力歐，右為蕭彤雯。(記者王聰賢／攝影)
寇乃馨(中)爆料和老公已經久未同床共枕，左為馬力歐，右為蕭彤雯。(記者王聰賢／攝影)

藝人寇乃馨、蕭彤雯、馬力歐等人出席「超級帶貨王」選拔，為三立遴選有潛力的直播主。寇乃馨現在和老公黃國倫輪流直播陪粉絲聊天，夫妻倆已經久未同床共枕。他們犧牲時間和隱私換來穩定流量，鼓勵後進投入直播要有決心，最重要的就是「不能斷播」。

寇乃馨過去在大陸直播成績斐然，因為健康和聲帶因素回到台灣，繼續耕耘直播市場。她透露和黃國倫的粉絲群眾完全不同，有女粉絲留言問黃國倫「為什麼要娶寇乃馨？不如選我幫你做家務和生孩子」；反之寇乃馨的粉絲也好奇她為何獨鍾黃國倫，他們就各自陪粉絲聊天解惑。

他們坦言和家人的真實互動是流量密碼，蕭彤雯笑說：「我有次在家直播，兒子就在旁邊一直鬧，失控亂入還拿著小車子從我身上滑到頭上，我都快崩潰了，但結果這段直播流量居然是第一。」

馬力歐這次也是評審之一，他自認有點玻璃心，以前直播很怕看到負評。

和馬力歐合作過「瘋神無雙」的山豬日前驟逝，馬力歐透露在節目快收時，山豬就已經不太對勁，簡單兩句台詞NG好幾次，當時大家知道他紅斑性狼瘡纏身，也不忍太過苛責。「沒想到他走得那麼快，只能呼籲大家要注重健康，天下沒有不散的宴席」。

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