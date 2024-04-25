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台男星度假深夜 「耳石脫」緊急送醫

記者葉君遠／即時報導
郭彥甫沒想到耳石脫落會這麼嚴重。(摘自臉書)
郭彥甫沒想到耳石脫落會這麼嚴重。(摘自臉書)

郭彥甫上周赴台東度假，本以為是趟放空悠閒之旅，沒想到半夜被緊急送醫，經歷一場印象深刻的災難。他說，「原來耳朵裡面有顆石頭，原來還會脫落」。

他說，渡假過程中，突然半夜五點多開始頭昏腦脹，「前幾秒以為是做夢那樣的雲霄飛車感，後來張開眼睛整個天在旋轉，不停旋轉，越來越快，很像座咖啡杯失速停不下來，然後開始想吐⋯⋯，想打電話到櫃台時幫忙叫救護車拿起電話看不了字，就是一直跳一直轉，跌跌撞撞之下按電梯下樓請櫃檯叫救護車。」

這時櫃檯人員一直陪在他身邊，不到三分鐘，車到了，「我還是沒有張開過眼，現場量血壓等檢查身體機能無異就立刻上車前往台東馬偕醫院急診室，到院後腦部斷層、血壓檢查⋯⋯，這時候耳邊隱約傳來GAYA美玲姐已經到醫院與醫生對談，過幾個小時後確定是『耳石脫』。想打電話回家拿起電話眼球辨識完全無效，躺了十多個小時郭太透過手機定位知道我在醫院，急壞了，跟張翰大哥聯繫後才知道我正在醫院⋯⋯⋯後面就是一連串瑣事的接洽，原本要出國的行程也馬上暫停，現在已經好了非常多，我非常感謝飯店與當地好友和馬偕急診的各位醫生護士同仁。」

經歷了一場無預警的痛苦，他後來開始查資料，發現「耳食症好發於40歲之後，尤其女性居多，沒有一個確定的好發理由，有可能來自於壓力、熬夜、老化、睡姿不良、長期姿勢不良導致，通常不會有任何危險，安全起見還是迅速就醫最好」，他覺得坊間網路有一些「耳石復位術」可自行操作，不過在不明確左右邊當脫落時不適合自行操作，通常不會兩邊同時，透過專業醫師調整最重要，一般耳鼻喉科門診就能夠協助；另外這與初期中風有點類似，在不確定病因前最好迅速就醫為上策。

中風 咖啡

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