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86歲瓊瑤無預警宣布淡出臉書 洩真實原因網友哀嚎

記者楊起鳳／即時報導
瓊瑤表示將淡出臉書。(摘自臉書)
瓊瑤表示將淡出臉書。(摘自臉書)

愛情小說教母瓊瑤，19日才過86歲生日，但她卻在生日時無預警透露將要淡出臉書，引發一片網友哀嚎，她稱「有幾位八十六歲的長者，還在寫臉書，還在跟你們交流？」表示自己身體上諸多的小毛病不允許她再如此奢侈，會慢慢淡出社群。

瓊瑤說她其實很多次，想停止臉書了，因為身體上諸多「小毛病」不允許她如此奢侈。「會傷害視力、體力、和精力，又會耽誤睡眠……還經常沈浸在你們的留言中，感動低迴不已。每次我的網絡交流站，都是我最不捨的『甜蜜負擔』。 」

她生年生日用了很多AI素材的照片，也把「我有一片天」的歌曲送給大家，粉絲好感動，因為每張照片，都有她給粉絲的心意。每句歌詞，都有她的心聲。「我的這片天空，你們也有！我經過了八十幾年，才發現它的美麗和珍貴。即使有時會烏雲滿天，那正是考驗我們的時候。烏雲是敵不過陽光的，烏雲終歸會散去，當陽光再度露臉，照耀著我們，那陽光會更加燦爛明亮！」

她表示這首歌曲，是她「八十六歲感言」，有了歌曲，當然要視頻，裡面重複了很多有關天空的句子，「親愛的朋友們，看到我比愛心嗎？那是特別為了你們拍攝的照片，我把它合成在AI的天空裡了！你們，一定要仔細聽這首歌曲，仔細看每張配圖，然後分享給你們的朋友。因為，我將慢慢淡出臉書了！以後想看到我這樣的視頻，恐怕不容易。因為，除非有特別原因，我大概不會再親自拍攝視頻了！」明年此時，不知道是否還會更新呢！

臉書 AI

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