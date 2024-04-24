被控強碰模特兒私處 蔡依林恩師張勝豐火大：出來對質

張勝豐曾是許多天王天后的舞蹈老師。(SHOW GYM秀健身俱樂部提供)

蔡依林 恩師、知名舞蹈老師張勝豐遭報爆以拍攝之名觸碰模特兒下體，爆料人還稱有證據。對此，張勝豐火大回應：「他想紅想蹭流量也找錯對象了吧？」直喊要對方出來面對面對質。

爆料人在Instagram上指出，張勝豐以化名進行攝影拍攝，沒經過模特兒允許，觸碰對方下體，受害者至少3位，並表示自己雖不是受害者，但實在看不下去，還稱手上握有證據。

對此，張勝豐相當機激動回應「聯合報」，表示：「這根本就是另一個『耀樂』，想紅想瘋了嗎？

想借機炒作炒知名度嗎？請問指控人是哪位？他無憑無據的隨便出口傷人！叫他出來面對面講清楚！」

他喊冤說：「我不知道造謠中傷我的人到底有何居心？我希望他敢說就要敢站出來當著大家跟我面對面來對質。」還表示：「他想紅想蹭流量，也找錯對象了吧？我的知名度根本不及炎亞綸 他應該去設計其他更紅的藝人吧？」

不過對方說有證據，是否擔心以及會不會想開記者會澄清？張勝豐表示：「叫他出來面對，敢說就要敢面對我。」並以勸世圖文「不要把時間浪費在憤怒、遺憾、擔憂和怨恨上，人生苦短，何必愁眉以對」自勉，表示這是手機剛剛跳出來的畫面，說：「天真的有在看，這可能就是祂給我的指示吧⋯⋯」