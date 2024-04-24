我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國拍板「不賣就禁」 TikTok執行長放話：我們哪也不去

德州大學挺巴學運爆肢體衝突 至少20人被逮

被控強碰模特兒私處 蔡依林恩師張勝豐火大：出來對質

記者梅衍儂／即時報導
張勝豐曾是許多天王天后的舞蹈老師。(SHOW GYM秀健身俱樂部提供)
張勝豐曾是許多天王天后的舞蹈老師。(SHOW GYM秀健身俱樂部提供)

蔡依林恩師、知名舞蹈老師張勝豐遭報爆以拍攝之名觸碰模特兒下體，爆料人還稱有證據。對此，張勝豐火大回應：「他想紅想蹭流量也找錯對象了吧？」直喊要對方出來面對面對質。

爆料人在Instagram上指出，張勝豐以化名進行攝影拍攝，沒經過模特兒允許，觸碰對方下體，受害者至少3位，並表示自己雖不是受害者，但實在看不下去，還稱手上握有證據。

對此，張勝豐相當機激動回應「聯合報」，表示：「這根本就是另一個『耀樂』，想紅想瘋了嗎？

想借機炒作炒知名度嗎？請問指控人是哪位？他無憑無據的隨便出口傷人！叫他出來面對面講清楚！」

他喊冤說：「我不知道造謠中傷我的人到底有何居心？我希望他敢說就要敢站出來當著大家跟我面對面來對質。」還表示：「他想紅想蹭流量，也找錯對象了吧？我的知名度根本不及炎亞綸他應該去設計其他更紅的藝人吧？」

不過對方說有證據，是否擔心以及會不會想開記者會澄清？張勝豐表示：「叫他出來面對，敢說就要敢面對我。」並以勸世圖文「不要把時間浪費在憤怒、遺憾、擔憂和怨恨上，人生苦短，何必愁眉以對」自勉，表示這是手機剛剛跳出來的畫面，說：「天真的有在看，這可能就是祂給我的指示吧⋯⋯」

他也說自己確實有在斜槓當攝影師，拍攝的層面很廣，包含人像、風景、商品、婚紗、婚禮，會不會因此暫停攝影工作？他堅定表示不會，至於會不會跟目前合作的模特兒確認爆料內容，他說：「真理自在人心、老天有眼、明察秋毫。」

張勝豐11日出席公益活動，教導小朋友跳舞。(記者梅衍儂／攝影)
張勝豐11日出席公益活動，教導小朋友跳舞。(記者梅衍儂／攝影)

炎亞綸 蔡依林

上一則

楊冪發狂「啪啪啪」狠甩女演員3巴掌 後追出片場急道歉

下一則

韓韶禧斬斷短命戀 霸氣秀絕美代言照

延伸閱讀

雪梨主教遇襲事件 澳洲反恐小組再逮捕7名青少年

雪梨主教遇襲事件 澳洲反恐小組再逮捕7名青少年
長島亨廷頓居民頻投訴 警方查封4華人按摩院

長島亨廷頓居民頻投訴 警方查封4華人按摩院
「淚之女王」金智媛、蔡依林 都在揹Valentino Locò

「淚之女王」金智媛、蔡依林 都在揹Valentino Locò
體內會「自動產生酒精」比利時男被控酒駕 終獲釋

體內會「自動產生酒精」比利時男被控酒駕 終獲釋

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮齊聚開唱。記者余承翰／攝影

55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣

2024-04-22 16:08
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜
淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光

淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉