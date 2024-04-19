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昔喚黃子佼「我的老師」 林依晨：生而為人無法接受

記者陳慧貞／綜合報導
林依晨(左)和鄭元暢難得合體。(記者沈昱嘉／攝影)
林依晨(左)和鄭元暢難得合體。(記者沈昱嘉／攝影)

林依晨、鄭元暢18年前合作偶像劇「惡作劇之吻」成經典螢幕情侶，近日兩人合體出席代言活動，當場勾起粉絲一陣回憶殺。提到黃子佼性騷、購買偷拍片醜聞，林依晨過去視對方為「我的老師」，如今被問此題，她坦言：「生而為人，特別是女性，當然無法接受這樣的事情，但是身為朋友，理性上還是希望他好好面對，或是看以什麼方式陪伴孟耿如走下去。」表示雙方已很長時間沒聯繫，只是心疼黃子佼老婆孟耿如。

鄭元暢與林依晨多次搭檔拍偶像劇上節目，私交甚篤，當年拍「惡作劇之吻」後，因劇組感情太好，還拉了一個「惡作劇」家族群組，不時會聚會交流。兩人是經典螢幕情侶，但林依晨近期和賀軍翔主演台劇「不夠善良的我們」，加上有當年的「愛情合約」，被問何者更「經典」？她為難道：「很難選耶，這要由觀眾決定」，提到在「不夠善良」中因演出表面無害、有心機的女人，被網友封為「聖母婊」，她聞言笑噴「挺好的啊」。

兩人一路從20幾歲到如今41歲，坦言體力、精神都有變化，林依晨則稱因為升格人妻、人母，身分的轉換促成心境變化最大。例如403花蓮大地震當天，她正在一間小學拍戲，看到附近20幾層大樓呈波浪般搖晃，當下她除了大喊要所有人到操場避難外，還打開家中監視器， 看到保母一把抱起2歲半女兒，相當機警模樣，她才安心。

提到黃子佼事件，林依晨當年第一次主持節目，便是與黃子佼搭檔的「元氣唱片行」，從此她視對方為「我的老師」，每年教師節還會傳訊息祝福，師徒情誼超過20年。如今黃子佼爆醜聞，林依晨日前也在社群轉發藝人媽咪號召兒少修法推動連署，眼看當年「老師」鬧不堪風波，感慨說：「看到兒虐事件，我們很幸運身邊的大人有好好對待，才能長成現在健康的樣子，稍微有良知的人，都應該幫忙推動。」鄭元暢一旁也附和：「兒童議題人人有責。」

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