「婉君表妹」謝玲玲回母校 盼組華岡群星會

王子奇(左)校長和謝玲玲(左二)相見歡。(圖／文化大學提供)

以「婉君表妹」出道、獲兩屆金馬獎最佳童星、文化大學戲劇系畢業校友謝玲玲，以一襲輕裝牛仔褲，特別返回母校文化大學與王子奇校長相談甚歡，並支持母校打造華岡群星會的想法。謝玲玲說，文化大學最強的就是戲劇系，是台灣第一所、以培養優秀戲劇人才為目的的學校，當年影視圈內幾乎都是「華岡幫」盛況，未來將支持母校持續培育優秀人才。

文化大學創校62年，培育近30萬名校友。謝玲玲與現任美東校友會劉伊萍校友連袂拜訪母校，王子奇校長則建議，未來希望邀集影視圈的校友們，客串藝術學院各項演出，共同來打造「華岡群星會」的盛況。

謝玲玲校友8歲時參加中影所舉辦的「婉君表妹」的童星甄選，順利脫穎而出，當時被暱稱「婉君表妹」，她後來就讀文化大學戲劇學系，心裡非常感恩文化大學的栽培，至今仍掛念學校的發展，謝玲玲也願盡棉薄之力，未來只要學校有需要，願意客串演出，培養優秀的人才，讓學弟妹能在社會發光發熱，以文化大學為榮。