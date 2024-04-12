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18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

8點檔男星伊正展現「老公力」 自誇：一隻手指頭可撐起老婆

記者杜沛學／台北即時報導
伊正劇中逃亡時有許多內心戲。(台視提供)
伊正劇中逃亡時有許多內心戲。(台視提供)

伊正在台視「追分成功」中，為了扳倒大反派「金董（林在培飾）」，在身邊臥底多時，事實曝光後，伊正隨即遭金董無情追殺。柯叔元、王樂妍及王盈凱趕來接應。劇中飾演妻子的王樂妍在逃跑過程不慎拐到腳，伊正立刻將她揹起繼續逃，展現超Man「老公力」。

一行人來到新北山區拍攝，伊正拉著王樂妍在樹林裡奔跑，兩人邊跑邊閃躲樹枝和後面殺來的追兵，已經是高難度動作，但最讓王樂妍害怕的，其實是突然竄出的小蟲，把她嚇得花容失色，指著地上驚恐的說：「有蜘蛛、一整群螞蟻，你們有看到嗎？還有長得好像蟑螂的蟲！」深怕靜靜站著蟲會爬到身上，王樂妍不斷原地跳動，導演也來幫忙搧風把蟲趕跑。

伊正白天要揹著王樂妍跑路，一路拍到深夜跟柯叔元合力制伏黑衣人，伊正苦笑打趣說：「其實我們都有計畫，既然要跑路一整天，那就在跑步機上跑就好了。」王樂妍也附和：「我還跟導演提議，棚裡面這麼大，也可以1樓跑到6樓、滾樓梯也沒問題。」

伊正在劇中護妻心切，危急時刻依然想著如何照顧對方，霸氣揹著王樂妍跑路，帥度破表。王樂妍嬌羞的說：「還好是用揹的，不是新娘抱，不然我會害羞死。」並表示不擔心伊正會揹不動她，有信心的說：「看伊正哥練得多壯，他平常可以兩手各抱一個女兒。」伊正也展現紳士風度，笑說：「妳的話我應該一隻指頭就可以撐起來了。」讓王樂妍聽的笑開懷：「這麼說我會太開心。」

王樂妍表示，自己平常沒有吃午餐的習慣，但為了要應付從早到晚的拍攝，破天荒的吃了便當，她笑說：「今天要拍一整天，太耗能了！所以還是必須補充一點熱量。」並透露最近仍有做體重管理，整個人又瘦了幾公斤，得意展示身上的服裝表示：「之前身上這條褲子穿剛好，今天還請服裝師把腰改小。應該是可以啦！」

伊正(右)臥底身分曝光，帶著王樂妍一起逃命。(台視提供)
伊正(右)臥底身分曝光，帶著王樂妍一起逃命。(台視提供)
伊正(左)和王樂妍劇中被逼到山間小屋中躲藏。(台視提供)
伊正(左)和王樂妍劇中被逼到山間小屋中躲藏。(台視提供)
伊正(前)劇中爆發老公力揹起受傷的王樂妍。(台視提供)
伊正(前)劇中爆發老公力揹起受傷的王樂妍。(台視提供)
王樂妍(左)和伊正趁拍戲空檔俏皮對鏡頭做鬼臉。(台視提供)
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