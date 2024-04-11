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18歲帥兒「失聯1個月」張清芳罕吐內幕

記者林士傑／即時報導
張清芳(右)形容Ella陳嘉樺跟自己極其相似。（圖／Hit Fm聯播網提供）
張清芳(右)形容Ella陳嘉樺跟自己極其相似。（圖／Hit Fm聯播網提供）

Ella陳嘉樺主持Hit Fm期間限定節目「ELLA'S RADIO SHOW」，最新一集邀來張清芳暢所欲言，雙方同為母親，聊到上個月張清芳跟18歲帥兒在演唱會上合體，母子互動賺人熱淚，張清芳笑稱兒子在上個月後就消失了，「特別是小孩，真的要學會放手，就讓他們去吧，像我小孩又1個月沒跟我聯絡了」。

Ella提到在演唱會之後，很多人被張清芳的不朽名曲喚起許多回憶，張清芳預告巡演有海外場次，那有機會發行新專輯？張清芳說有很多很棒的音樂人還沒合作過，在歌曲方面不會設限，反倒交由他人決定，看她適合什麼樣的音樂，只要能勝任就點頭，她提到2015年的「芳華盛宴」演唱會，李宗盛大哥是音樂總監，陳鎮川擔任總策劃，還沒開會前就提議「李宗盛想把她要唱的歌都降Key」，但怕她無法接受。

張清芳坦言不是每個歌手都能接受，有些甚至很堅持要唱原Key，尤其高音就是自己的招牌，不過李宗盛考慮將近三小時若都處在高音頻狀態，觀眾聽覺會很疲累，她聞言欣然接受，笑稱有次朋友在聚會上播放她的歌單，才聽半小時就叫朋友關掉音樂，她開玩笑說真受不了自己，怎麼半小時都在高音「吱吱叫」。

此外，張清芳提到沒想到有一天會來上Ella的電台節目，因為Ella是自己公開認證的接班人，原因為何？她欣賞Ella看待生活的態度、待人處事的風趣幽默以及帶給大眾的溫暖和滿滿正能量，這些特質在眾人眼中跟自己極為相似，張清芳甚至表明如果有妹妹，希望對方是跟Ella一樣美好的妹妹，Ella感動的說：「我很幸運，能被這麼好的姐姐所愛著」。

Ella陳嘉樺(左)邀來張清芳擔任節目來賓，兩人暢所欲言。（圖／Hit Fm聯播...
Ella陳嘉樺(左)邀來張清芳擔任節目來賓，兩人暢所欲言。（圖／Hit Fm聯播網提供）

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