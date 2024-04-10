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離婚5年吐心痛內幕 梁靜茹難過蹲地淚崩

記者林士傑／即時報導
梁靜茹會持續透過音樂分享、感受愛的力量。(超級圓頂提供)
梁靜茹會持續透過音樂分享、感受愛的力量。(超級圓頂提供)

梁靜茹釋出全新視覺照，宣布「當我們談論愛情」 世界巡演將升級成為2.0版，回憶過往合計20座城市、27場的演出，她說：「其實每首歌在每個城市、每個當下的感受都不同，記得台北首演（2020年）當天，唱到『可惜不是你』，不知道為什麼太難過了，就蹲了下來，那種心痛的感覺，難以言喻。」當時是她離婚屆滿周年，在台上蹲地淚崩，處境令人心疼。

她4年前歡慶出道20周年，展開「當我們談論愛情」 世界巡演，2.0版主視覺則沿襲了原版見證愛情的誕生概念，透過「冰河」象徵生命的堅韌和頑強，也象徵愛情的純淨和永恆，她說：「內心深處仍懷有童心，仍保留著對生活的憧憬、對愛情的嚮往，以及對美好事物的情感，而我也會持續透過音樂，分享、感受愛的力量。」

原版於本月20日在她的家鄉馬來西亞告一段落，2.0版預計5月在深圳起跑，她表示這些日子中有許多難忘的瞬間，像是歌迷應援、特製燈牌、許願點歌等等，「我很喜歡演唱會，能直接把心裡面的故事再共振一遍，你的故事、我的故事，我們就在這個時間維度的空間裡唱出來，就會很難忘。」

那麼跟歌迷「談論愛情」超過3年，現階段對緣分灰心了嗎？她說：「現在，暫時不再相信愛情……7天。我的腦袋如同一張白紙，常常整理並重啟；即使遇到茫然的迷霧，幾天後 ，這張白紙又被柔美的光線照亮，愛情的信念也會重新盛放如牡丹花開。」代表已準備好迎接新階段。此外，她去年演唱「燕尾蝶」翻車，事後證實並雪恥成功，表示：「我從來沒有想過它是這麼巨大的，直到有一天，我遇到了一個挫折以後，我發現它在我心裡面的位子變得更重要！」

梁靜茹身穿馬甲西裝搭配絲綢禮服，展現強大、自信和優雅的形象。(超級圓頂提供)
梁靜茹身穿馬甲西裝搭配絲綢禮服，展現強大、自信和優雅的形象。(超級圓頂提供)
梁靜茹宣布「當我們談論愛情」 世界巡演將升級成為2.0版。(超級圓頂提供)
梁靜茹宣布「當我們談論愛情」 世界巡演將升級成為2.0版。(超級圓頂提供)

梁靜茹 冰河

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