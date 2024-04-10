李安獲母校紐約大學榮譽 回味學電影初心 談新片「還在奮鬥中」

李安獲母校紐約大學頒發榮譽。(路透資料照片)

國際大導演李安榮獲母校紐約大學 的帝勢藝術學院頒發榮譽，讓他回味起當年學電影的興奮和初心。助理李良山則代為回應：「母校頒獎，十分溫馨。很高興參與這次活動。」

曾以「斷背山」（Brokeback Mountain）和「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）兩度獲得奧斯卡最佳導演的台灣大導演李安，日前在紐約大學帝勢（Tisch）學院2024年盛會中獲頒榮譽，回到過往熟悉的校園，李安也有感而發：「回味當年剛念電影的興奮與初心，或可激勵因常年搏鬥而疲累的心情。」

除李安之外，同樣獲得表彰的還有金球獎提名演員寇瑞‧斯托爾（Corey Stoll）以及白金唱片歌手和詞曲作者麥迪遜洛夫（Madison Love）等人。

目前李安正在籌拍「李小龍 」（Bruce Lee）生平傳記片，主角李小龍將由愛子李淳擔綱主演。談及籌備中的新作，李安表示自己和李小龍有很多共通點，笑稱：「他有身分認同的問題，很渴望歸屬感、渴望找到屬於自己的位置，這真的讓我深感共鳴。」

據台媒報導，李安能接拍「李小龍」傳記電影，據傳是李小龍的遺孀和女兒推薦故事概念給他，而電影中飾演男主角李小龍的人，是李安的兒子李淳，李淳為此閉關訓練武術3年，即使在疫情 期間仍沒倦怠。

至於新片「李小龍」的最新進度，助理則回應表示「還在奮鬥中，還沒有確定，謝謝關心。」有陸媒報導稱，李安將採用傳統的電影製作方式去製作，而不會使用高幀率及3D等革新技術。