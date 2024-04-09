昔節目露餡？ 黃子佼十指扣女童、愛青春肉體

網友翻出黃子佼過往主持節目畫面。（取材自YouTube）

台灣藝人黃子佼 繼去年捲入＃MeToo風波，爆出購買未成年不雅片等行為，再被狀告性侵未成年女性，連日各界群起撻伐。有網友挖出黃子佼過往主持節目時和未成年來賓互動的畫面，以及當時張小燕的反應，還有昔日童星「大小姐」錄節目時，小鐘還提醒要「小心黃子佼」，連老搭檔卜學亮都爆料黃子佼「只愛青春肉體」。

綜合噓！星聞報導，網友貼出一段黃子佼過往主持節目的畫面，當時小學生完成任務後，本看似要擊掌慶祝成功的動作，黃子佼卻十指緊扣女童的手，讓張小燕瞬間變臉，打掉他的手，並將黃子佼往後推，直說：「不要嚇到人家小孩，晚上人家要收驚！」

網友回看當時畫面，直呼「張小燕的反應不像做效果」、「搞到張小燕在旁邊也一時緊張去阻止」。

還有童星團體「大小姐」曾上「鑽石夜總會」節目展現才藝，主持人利菁看完誇讚：「她們真的很厲害耶！這麼小就發片了，才6歲和8歲。」接著便解釋說，「而且人家是小燕姐旗下藝人」；一旁來賓小鐘聽到後便點頭回說：「真的，要小心黃子佼」。

如今影片再被放上網討論，網友們紛紛驚呼：「看來風聲都傳遍」；但小鐘澄清當時只是做節目效果，強調「我跟他（黃子佼）完全不熟」。

還有日前有網友在threads放上一段黃子佼、卜學亮過去一起上節目「國光幫幫忙」片段。節目中，卜學亮爆料黃子佼最讓人受不了的一點是「只愛青春肉體」。

卜學亮解釋，黃子佼的一些聚會、KTV總是邀約一些10幾20歲的年輕女性友人，「他就是喜歡跟很青春的女孩子在一起。」而一旁黃子佼則趕緊解釋，自己只是想「吸取一些青春的活力」，強調「不想退流行」。