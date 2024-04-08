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林依晨「不夠善良」浴室求歡 被賀軍翔說有病

記者陳慧貞／台北報導
林依晨(前)、賀軍翔在「不夠善良的我們」中，詮釋婚姻裡的諸多無奈。(圖／公視、MyVideo提供)
林依晨(前)、賀軍翔在「不夠善良的我們」中，詮釋婚姻裡的諸多無奈。(圖／公視、MyVideo提供)

林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演的台劇「不夠善良的我們」日前首播，第1、2集分別以2位女主角的視角，闡述4人剪不斷理還亂的關係。劇中，林依晨飾演已婚職業婦女，因不甘於日復一日忙碌於工作與家庭間，開始搜尋前情敵Rebecca（許瑋甯飾）的社群，還在丈夫洗澡時衝進浴室求歡，慘遭丈夫推出門、要她「有病去看醫生」，演技寫實自然，令網友大讚：「林依晨很適合神經質的角色」。

暌違12年沒演台劇，林依晨與賀軍翔劇中扮演夫妻，彷彿當年偶像劇「愛情合約」的延續，兩人還有一個兒子，過著洗衣、燒飯還要搭公車趕上班的平淡生活，還要提防婆婆隨時上門。第1集亮點之一，是夫妻原本一早打算來場夫妻情趣，沒想到短暫幾分鐘翻雲覆雨，婆婆竟無預警來訪，雙方只能氣餒休兵，網友笑虧「婆婆鬧事」。

劇中，賀軍翔、許瑋甯原本是一對情侶，談辦公室地下戀情，一幕林依晨與朋友喝下午茶聊天，一句友人建議「那就把他搶過來呀」，最終林依晨真的登上正宮。難得見林依晨劇中耍心機，看得觀眾入戲痛罵「綠茶心機女嫉妒心好強」。

許瑋甯飾演的Rebecca，在與賀軍翔分手多年後，被柯震東拉去學直排輪戲，公園裡巧遇舊情人的兒子，一句「以後不要隨便把應該得到的東西讓給別人，不然你一定會非常後悔」，隨後重逢前男友，卻被小朋友撞倒跌地，一句「好痛」伴隨心碎落淚，讓網友直呼「心疼」。

許瑋甯 台劇

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