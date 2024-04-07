五月天商業化？ 阿信：沒忘初衷 資源越多責任越大

五月天阿信被粉絲說變得商業，他霸氣回應。（取材自Instagram）

天團五月天成軍25年來出了無數經典歌，阿信更曾獲金曲獎最佳作詞人獎肯定，然而近年他們的作品和過去風格不同引發網友討論，有網友直言五月天的音樂越來越商業化，在Threads 發文討論，五月天主唱阿信正面對決，現身Threads回應粉絲，「能力越大、責任越大；資源越多、更要時刻提醒自己，不要遺忘來時的路，不要吝嗇分享資源、關注、經驗給成長中需要的人事物。那也許正是25年前的我自己。」

阿信透過Threads分享創作初衷，分別是「忠於自我」與「貼近脈動」，笑稱如果夠專業，就能混合兩者出百分比，「可能在我念書過程中，是從美術過渡到設計，所以大概能理解兩者，都是充滿價值的。」

阿信以求學經驗比喻：「美術是忠於表達自我，純設計則完成客戶使命，「藝術家不比建築師簡單，建築師也不比藝術家偉大，能夠同時滿足兩者，而且不減損美感，是我覺得最難的。而我⋯剛好對於挑戰最難的事情有種固執。」

見到粉絲說他變得商業，阿信霸氣回應：「時代已經改變，商業不是想商業就能賺大錢，另類不是要另類就會沒共鳴，一直以來，如果寫出我喜歡，同時對大眾有價值的創作，都是令我感到最滿足的事。總之，謝謝大家的不嫌棄。」

阿信更指出，「商業」、「利益」、「主流」其實都是中性詞彙，卻被視為負面表述，「資源無罪，商業必須。其實，我們討厭的是『為了商業而犧牲了品質』、『為了利益而遺忘了初衷』、『為了主流而背叛了自我』。」