地震洩家中地位排名…邵雨薇先找愛貓 再call吳慷仁

柯震東父子。（本報資料照片）

花蓮近海3日發生規模7.2強震，全台有感，台北仍陸續有餘震，邵雨薇出席保養品活動，導演王小棣率「植劇場」出身演員們宣傳新劇「小菁與言言」，紛紛分享地震 當下，邵雨薇直言第一時間找愛貓、打電話給男友吳慷仁，林子熙則驚曝已懷二寶7個月，挺著孕肚遇強震，仍心有餘悸：「肚子動得厲害、超緊、超痛，嚇到忘記懷孕。」

一早的天搖地動，許多人被地震搖醒，邵雨薇則稱第一時間被嚇醒後，先尋找愛貓，再看一看家裡的災情，「家中相框掉下來，真的非常害怕，抱著貓躲在桌子底下。」接著傳訊關心男友吳慷仁「地震啦」，得到男友暖心回覆「還好嗎？」邵雨薇表示921地震時，自己僅10歲，當時她睡到不省人事，還是被爸爸公主抱出門。第一次感受強震，立刻就上網訂購避難包，「裡面有頭盔、手電筒、收音機，真的很實用」，不過她近日將啟程到日本東京遊學3個月，暫時還用不上。

柯震東父 8000萬收藏品全毀

柯震東的爸爸柯耀宗也在社群貼出災情，家中物品散落一地的照片，寫下：「可惜…心疼了我的一些收藏。」

柯震東的父親柯耀宗是台灣本土服飾品牌Whiple的老闆，近年來也投資 影視產業，他酷愛收藏一些藝術品，今天一早他住家的藝術品因為地震跌落一地，幾乎全毀，他的友人紛紛留言「人平安最好」、但也有友人回應：「可惜了這台幣8000多萬（約249萬美元）的收藏」，綜藝大姐大張小燕都來留言表示「錢財乃身外之物，人平安就好。」

柯震東父親柯耀宗家中收藏品全因地震散落一地損毀。（取材自臉書）

王大陸家 牆面剝落出現裂痕

王大陸也在社群曝光台北家中擺飾掉落地上的畫面，甚至牆面剝落、出現裂痕，讓網友紛紛詢問「還好嗎？」、「注意安全」，好友劉書宏則留言：「你沒事就好」。

而王大陸同日晚間也同樣在微博公開台北家中模樣，並寫道：「台北家裡七倒八歪，好在人都安全～」也提醒大家注意餘震。網則表示「人安全就好」，還有人問「那牆該怎麼補？」

孟耿如護女 湯姆克魯斯 上身

孟耿如晚間也曝光女兒黃玉米早上睡到一半被地震嚇醒的影片，可見玉米差點被震出嬰兒床、差點被掉落物品砸到等驚險畫面，後來孟耿如衝到女兒身旁緊抱在一起，也是跌跌撞撞站不穩，「當時我只想著我一定要保護好我女兒，我覺得當時自己真的是女版湯姆克魯斯（Tom Cruise）。」