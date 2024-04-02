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張榕容鬼片耍狠 連甩王淨幾巴掌

記者蘇詠智／綜合報導
王淨（左）和張榕容（右）在「鬼才之道」都演鬼。（圖／牽猴子提供）
王淨（左）和張榕容（右）在「鬼才之道」都演鬼。（圖／牽猴子提供）

演藝圈常見新人大出鋒頭，逼退原本的資深前輩。女星張榕容外型突出、演技也獲肯定，還得過亞太影后的殊榮，也兩度在台北電影獎獲選為最佳女主角。不過近年來台灣影視圈，年輕女主角已經大都是王淨的天下，儘管王淨只在台北電影獎得過一次影后，作品的曝光度、話題性已大過不少前輩，張榕容因此忍不住狠甩王淨好幾巴掌，一點都不手軟？

其實這是兩人將在8月7日上映的新片「鬼才之道」一場對手戲，她們剛好分別扮演已經過氣的厲鬼天后和新進學員，張榕容在狠甩王淨巴掌前也是借位演出，拍攝前排練過多次，王淨被打巴掌打了十幾個take，卻對張榕容表示沒關係，直接來吧，氣氛不如戲裡的緊張，兩人都為了能夠挑戰不同的角色演出格外投入，其實都頗期待這次的表現。

「鬼才之道」是部取材特殊的喜劇，除了張榕容和王淨都演鬼，男主角陳柏霖扮演的則是厲鬼經紀人，他如此形容自己的角色：「他是個很有故事的人，但總是為了讓大家開心而把自己的情緒隱藏起來，每到危機時刻卻又是眾鬼的依靠，這是我從影以來最想挑戰的角色。」陳柏霖這次雖然依舊維持帥氣丰采，卻沒想到演起喜劇渾身都帶著喜感，擺脫偶像包袱，高難度表現令人刮目相看。

首支預告已正式推出的「鬼才之道」，號稱「台灣影史前所未見！鬼比人還多的陰間喜劇」，由「返校」徐漢強執導，除三位要角外，還有百白、瘦瘦、姚以緹、黃迪揚、大鶴、龍龍（林千聿）、昶瑋、竺定誼等參與演出。場面盛大、卡司華麗，觀眾意想不到的鬼界生死鬥，將令人絕笑翻、嚇翻、哭翻。

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