消失7年露面就出事 邰正宵淚崩「很珍惜健康」

邰正宵因運動過度罹患筋膜炎，目前恢復良好。（起初娛樂提供）

邰正宵甫推出新專輯「重燃愛戀貳 Walk On」，日前舉辦全台唯一一場簽唱會，驚爆2個月前因為運動過度罹患筋膜炎，傷勢嚴重到險些用拐杖行走，這段時間積極治療並搭配使用筋膜槍，目前已大致恢復，他說：「現在很珍惜健康，感謝大家關心，快樂開心是現階段最重要的任務。」

他相隔7年舉辦近距離見面活動，粉絲在台下噴淚支持，讓他才唱第1首歌「不管」時就被淚水淹沒，緊急中斷演出：「粉絲不停的拭淚，觸動著我的心，我的淚水也不聽使喚的奪眶而出。」此外他邀好友蜜蜂吐司樂團，以原音重現方式帶來新歌「唯一的玫瑰」、「繼續向前行」等等，並選唱偶像披頭四樂團的名曲，壓軸帶來跟張雨生合作的金曲「永遠不回頭」，讓粉絲大呼滿足。