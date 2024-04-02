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消失7年露面就出事 邰正宵淚崩「很珍惜健康」

記者林士傑／即時報導
邰正宵因運動過度罹患筋膜炎，目前恢復良好。（起初娛樂提供）
邰正宵因運動過度罹患筋膜炎，目前恢復良好。（起初娛樂提供）

邰正宵甫推出新專輯「重燃愛戀貳 Walk On」，日前舉辦全台唯一一場簽唱會，驚爆2個月前因為運動過度罹患筋膜炎，傷勢嚴重到險些用拐杖行走，這段時間積極治療並搭配使用筋膜槍，目前已大致恢復，他說：「現在很珍惜健康，感謝大家關心，快樂開心是現階段最重要的任務。」

他相隔7年舉辦近距離見面活動，粉絲在台下噴淚支持，讓他才唱第1首歌「不管」時就被淚水淹沒，緊急中斷演出：「粉絲不停的拭淚，觸動著我的心，我的淚水也不聽使喚的奪眶而出。」此外他邀好友蜜蜂吐司樂團，以原音重現方式帶來新歌「唯一的玫瑰」、「繼續向前行」等等，並選唱偶像披頭四樂團的名曲，壓軸帶來跟張雨生合作的金曲「永遠不回頭」，讓粉絲大呼滿足。

互動橋段則是高潮連連，邰正宵即興贈送身上衣服、飾品配件等，大呼快被粉絲扒光，陪伴他超過10年的吉他也是禮物之一，邰正宵表示一路帶著該把吉他到世界各地演出，「靈感乍現時，就彈奏完成創作，今天送給粉絲，也代表著一個階段的創作的結束，象徵著新階段的開始。」他期盼新吉他可以帶來新的創作力，自己也努力創作，別讓粉絲等這麼久。

邰正宵舉辦新專輯「重燃愛戀貳 Walk On」全台唯一一場簽唱會。（起初娛樂提供...
邰正宵舉辦新專輯「重燃愛戀貳 Walk On」全台唯一一場簽唱會。（起初娛樂提供）
邰正宵(右)和鐵粉相見歡。（起初娛樂提供）
邰正宵(右)和鐵粉相見歡。（起初娛樂提供）

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