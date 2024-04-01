最美花旦邱于庭打造「貴婦廚房」 兒從小在美讀書最懷念這一味

邱于庭(右)上陳鴻的「阿鴻的養生廚房」節目，分享養生之道。（陳鴻提供）

65歲古典美人邱于庭，因為外貌凍齡近來成為熱門話題，最近也有興趣進軍YouTube 頻道，邀請阿鴻上菜一起打造「貴婦廚房」，分享生活美學家庭料理及養生之道。

從小被送到美國波士頓 念書帥氣又貼心的兒子John說：很懷念媽媽親自動手準備便當的兒時記憶，媽媽對飲食的潔癖，有時候在他面前吃他覺得不健康的食物會很有壓力，但好處是也養成了對於飲食選擇上比較注意，也比較注意健康，因此從小養成不喝汽水含糖飲料跟零食，回台後最開心的事就是跟媽媽一起一個月吃一次臭豆腐，母子一起大快朵頤恣意放縱一下。其實媽媽會煮的滿多的，但這三道印象最深刻1. 蒜苗炒五花肉2. 豆乾肉絲3. 咖哩牛肉。

邱于庭當紅時她曾被圈內傳「難搞」，她不避諱「我現在還是難搞，因為我很要求，老闆應該要謝謝這種難搞演員，才會拍出好東西。」她提起拍「包青天之鴛鴦蝴蝶夢」時，每個鏡頭她都要檢查，已故導演陳俊良當時也很配合她，自嘲「那部現在還是好看，就是難搞來的。」

主演過「大執法」、「大將軍與小鳳仙」、「包青天」等，古典美人邱于庭不止演技好，她更有商業頭腦以及藝術天份。研究精油三十餘年，發現精油香氛對人身心靈的種種好處，進而自行研發、創立品牌、行銷亞洲，如今已成為一知名的精油達人，四處分享、授課，這些年已經培育了許多學生，幫助了許多需要幫助的人。