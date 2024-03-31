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大港開唱 滿島光壓軸驚豔四方

記者林士傑／綜合報導
滿島光是「大港開唱」壓軸女神。（取材自臉書）
滿島光是「大港開唱」壓軸女神。（取材自臉書）

連著兩天的第15屆「大港開唱」日前在高雄駁二揭開序幕，滿島光作為大港女神，壓軸站上女神龍舞台。滿島光在飯店心情很輕鬆，坐進水果紙箱喊「我是水果」，結束彩排則燦笑說明天見，讓閃靈Doris直呼可愛。

滿島光帶來「群青」、「eden」共7首歌曲，並選唱偶像王菲的「夢中人」，表現令人驚豔。南霸天舞台壓軸的是草東沒有派對，帶來「大風吹」、「山海」等15首歌曲；另皿內果汁機遭誤會是血肉果汁機盜版，答案揭曉，原來是「血肉」團員跟技師互換角色，未來會出道嗎？經紀人笑稱「看觀眾反應」，接著血肉要展開日本巡演。

苗可麗過去在8點檔的表現深植人心，當天搭檔百合花成為「金」字組合，台下觀眾紛紛舉牌「罵我」，讓她哭笑不得；對於觀眾示愛「妳是我的可麗露」，苗可麗笑出聲說：「討厭，這樣我會被你吃掉。」至於多久沒被示愛？她表示很久了，目前好像過了想戀愛的階段，重心就是照顧家人。

閃靈當天跟香港團隊合作共演，Freddy談到現在生活是早上送小孩上學，回家就看好笑影片以及台語配音的七龍珠，同步構思閃靈新計畫，6塊肌還在嗎？他自嘲生活狀態比較懶散，但身材跟以往差不多。兩天活動售出6萬張票，含周邊人次預計吸引30萬人朝聖。

苗可麗對於觀眾討罵哭笑不得。（圖／出日音樂提供）
苗可麗對於觀眾討罵哭笑不得。（圖／出日音樂提供）

盜版 香港 王菲

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