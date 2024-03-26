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蘇打綠青峰自爆遭跟蹤 台上嗆女粉：報警抓妳

記者林士傑／綜合報導
青峰自爆長期遭「私生飯」女歌迷騷擾。（取材自微博）
青峰自爆長期遭「私生飯」女歌迷騷擾。（取材自微博）

台灣樂團蘇打綠22日起在香港展開「二十年一刻」巡演，一連三場跟粉絲共創美好回憶，然而主唱青峰日前在最終場不再隱忍吞聲，因為目睹長期跟蹤、騷擾他的「私生飯」女歌迷坐在台下，感到焦慮不安表示「真的反胃、唱不下去」。

當晚剛進入安可橋段，前區觀眾立即起身奔至四面台的欄杆處享受最近的視野，蘇打綠喊話要大家先回位置坐下，鼓手小威娓娓道出新歌「你不需要多完美」的幕後故事，吉他手家凱暫時坐在小威的打鼓區。突然之間青峰怒火難耐，表示想要分享私事發洩心聲，氣指：「有位跟蹤過我的變態坐在那裡，不只跟蹤過我，還有傳來許多不堪入目的照片。」

其實青峰過去就在社群點出該名女歌迷的不理智舉動，像是包車跟蹤、尾隨回家以及發送各種不恰當的私訊、照片，他直言整場都不想走過去鼓手那個區域，「我都有蒐證，警告妳請妳以後不要再來了，看到妳我會叫警察把妳抓起來，我會直接控告妳騷擾。」透露出無奈又害怕的心境。

而新歌「你不需要多完美」是小威的創作，他提到歌曲想要傳達的意念是無論高、矮、胖、瘦，都要喜歡自己的樣子，並在舞台大螢幕秀出童年萌照，預告會是新歌單曲封面。小威表示有了小孩之後，即能理解不完美的感覺，「要給孩子做榜樣是種無形的壓力，後來發現只要有愛的連結，不管小孩考幾分都是愛他。」

另外，青峰去年受訪提到這幾年喉嚨狀況不太穩定，時不時就會失聲，驚吐「這可能是我最後一場大型巡迴演唱會」，他第二場時在台上打趣表示：「這四張趕快復刻完，巡迴結束我就可以退休了！」笑稱自己退休後要當其他五位團員的經紀人，把團員榨乾之外還要幫忙找新主唱，幽默說：「主唱找家凱？這樣演唱會你們會來嗎？」

蘇打綠阿龔(左起)、家凱、馨儀、青峰、小威與阿福一起走過20年。（圖／緒風有限公...
蘇打綠阿龔(左起)、家凱、馨儀、青峰、小威與阿福一起走過20年。（圖／緒風有限公司提供）

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