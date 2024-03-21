「周處」後再露凶狠殺氣 阮經天玩槍玩出興致

阮經天因「怒潮」大量訓練射擊技術。(圖／iQIYI國際版提供)

阮經天又一部賣破10億台幣大關的強片來襲。近來，阮經天因主演「周處除三害」備受注目，他特別提及是「怒潮」讓他第一次有長期接觸槍枝的機會，「戰術射擊」也是自此開始產生興趣。

阮經天在片中飾演黑警，與過往角色有很大不同，他回憶：「準備這個角色時，寫了很多有關於他在故事發生之前的人物小傳，跟以往不同的是，這個小傳發展得特別完整，我越寫越過癮，在拍攝過程中，著實幫助到自己很多。」

他拍過不少黑幫片，但坦言是從 「怒潮」開始有更大轉變，阮經天透露：「因為這個角色，我第一次有了長期接觸槍枝的機會，無論是步伐還是戰術射擊也是在這個電影裡開始產生興趣。」

戲外，王大陸和阮經天因此次合作變成好友，王大陸說：「第一次跟兩大影帝合作真的很緊張！他們都是男演員夢想合作的對象，沒想到能一起合作，太幸福了！但也很怕自己沒演好，會丟哥哥們的臉，幸好在現場，哥哥們都很照顧我。『天哥』在現場私下常跟我說很多對表演，還有當個演員的態度，教了我很多東西，很感謝這部電影讓我學習了很多。」

「怒潮」集結阮經天、王大陸、張家輝、秦沛、陳國坤、連凱、姜皓文、馬浴柯等華麗卡司，去年12月先在中國上映，熱賣逾2.3億人民幣（約3195萬美元），近日登上串流平台後，立刻稱霸電影排行榜冠軍，讓阮經天出道逾20年再創演藝高峰。