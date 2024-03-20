數10年交情卻搶了胡瓜時段 陽帆妻：我們不是競敵

陽帆(左二)跟著白冰冰(右二)進駐民視時段。（圖／民視提供）

白冰冰帶陽帆進駐民視「超級冰冰show」，剛好搶走胡瓜時段，胡瓜因合約問題對民視不滿，白冰冰則表示諒解。至於陽帆，老婆Julie說，「帆哥跟瓜哥數10年情誼了，不會因此生變。在這行就是這樣，節目來來去去，但彼此的交情建立不會因為這樣的事情而不同」。

Julie說，對陽帆來說，就是換一個地方，做一樣的事，「大家都只是為了一份工作，至於電視台之間如何變動，我們無法控制，瓜哥是溫暖而且對人和善的朋友，在這行已經3、40年了，對這種事司空見慣，也不會說因為誰換了誰的節目時段，就生氣不開心，我們之間，不是競敵關係，大家私下都是相互鼓勵的」。

Julie說，陽帆性格低調，對這樣的事不會想多發言，對所有的會況，也都抱以祝福。

至於白冰冰，則表示，「感謝瓜哥大 器，站在他的角度想，發生這種事任誰都會感到錯愕，但電視台也有自己的考量，解決這事，需要智慧。」

民視周六晚上8點時段長年都是胡瓜掌旗，白冰冰這兩個月決定將中視「我愛冰冰show」搬到民視，正好卡住胡瓜周六時段，胡瓜認為民視該事前通知，並依合約註明提前兩個月寄函終止，如今鬧得合約雙胞，他心裡不愉快，白冰冰嘆，「我來民視之前，以為他節目約半年前就結束了，如果知道會這樣，我不會跑來搶他的時段」。