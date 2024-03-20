在陳曉東逼問下鬆口 利菁認了在馬六甲投資土地

陳曉東(左)受邀上利菁主持的「天后出發吧」。（圖／三立提供）

台灣三立都會台每週三晚上10點播出由利菁主持的外景旅遊節目「天后出發吧」，邀請各地的天王與天后擔任節目大來賓，連久未見到的「拿督」姜育恆都請到節目中，而今晚則邀請到「偶像男神」陳曉東，他也是許多未在台灣電視中露臉過，利菁開心的表示在邀請到陳曉東之後，真的湊齊了10位天王天后。

陳曉東曾經到「超級偶像」宣傳專輯，是利菁首次和陳曉東結緣，而這次之所以能邀請到陳曉東，是因為幾年前利菁跟陳曉東的太太在大陸時同公司，跟他太太一起工作一段時間，兩人交情不錯，也聽說陳曉東私下很宅，近期在家鑽研剪接，為自已的歌曲MV親自操刀，積極面對新挑戰。

這次利菁特別邀他一起到馬六甲遊玩，陳曉東的出場也很特別，他搭私人遊艇出場與主持人利菁相遇，而他住的飯店就正好在馬六甲河畔邊，另外還帶陳曉東去看沉沒的村落，這就村落完全在水底，因為建造水壩而遷移新村，拍攝時陳曉東還不斷逼問利菁在當地有買地嗎？利菁最後只好承認，投資 的土地在海邊，要蓋私人別墅，海邊的樹是圍牆，完全就是私人秘境，而這次拍攝結束，陳曉東這次還特別帶了他自己專屬的郵票本與首日封帶給利菁，這倒是讓利菁非常驚訝。