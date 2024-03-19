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取代胡瓜時段 白冰冰：不尷尬

記者李姿瑩、葉君遠／綜合報導
白冰冰（右）和陽帆繼續搭檔主持。（圖／民視提供）
白冰冰（右）和陽帆繼續搭檔主持。（圖／民視提供）

台灣藝人白冰冰入主民視周六黃金時段，將「我愛冰冰Show」班底從中視移植過來，變身「超級冰冰Show」。節目18日首錄，民視高層長官和重量級來賓玖壹壹到場加持，各大贊助商齊聚一堂，把白冰冰當成「演藝圈的媽祖」迎進門，攝影棚內一時熱鬧非凡。

但民視周六時段原本是胡瓜的，他和白冰冰一直是節目上的競爭對手，兩強多年來在周末時段互爭王、后，如今民視卻迎白冰冰進駐原本屬於胡瓜的時段，胡瓜心中是否有所怨？他18日表示心情平靜，但和民視確有紙上約束，「電視台在想辦法解決，我的法務也在處理中，就看之後合約該怎麼走了」。

他和民視的合約還有數年，從去年「全能歌手」之後，就一直等電視台給新的案子，但過程插播一個節目、一檔戲，開年後成了白冰冰進駐，「民視完全沒告訴我，我是從報上才得知，如果要換人做，提早兩個月寄存證信函結束合約才對」，如今民視已造成違約，接下來？「你們該問民視，不是我」。

白冰冰是否會為此和胡瓜產生尷尬嫌隙？她認為兩人交情不會受影響，一直把胡瓜當成自己的好弟弟，稱讚他手邊節目多到忙得不得了，常常看到新聞報導他嚷嚷要退休，「所以我不覺得會尷尬，尤其我們的革命情感從秀場開始，那時候還是我們這些姐姐帶著他」。

白冰冰和陽帆以喜氣的中式服裝亮相，白冰冰細數和民視的緣分，定調自己是「回娘家」，在記者會上正式宣告「我回來了」。她感謝民視為了「超級冰冰Show」打造全新棚景，還請到孔鏘大樂隊，規格和陣容絕對是台灣本土綜藝節目No.1。

白冰冰自豪和民視強強聯手，未來絕對傾盡全力讓收視率穩坐同時段冠軍，助電視台「賺進大把大把的鈔票」。她過去煩惱的歌曲版權費用，到民視終於得到解決，白冰冰透露，光是想唱一首「內山姑娘要出嫁」，版權費開價8萬（台幣，下同，約2522美元），根本超過預算，其餘歌曲費用皆1萬起，1集至少燒20多萬買歌，實在很可觀。

白冰冰表示，自己負責處理節目歌曲版權事宜，自豪團隊員工對每首歌曲所屬的版權公司早已滾瓜爛熟，費用的部分則由民視幫忙，其餘的節目製作費用白冰冰覺得沒有差很多。「我可以把版權處理好，節目又精采，誰不請我啊？當然請我啊！」

胡瓜。（本報資料照片）
胡瓜。（本報資料照片）

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