最美餓鬼莫允雯 詮釋新版「胭脂扣」

莫允雯(站立者)拍「味盡緣」感受不明靈異現象。（圖／Hami Video提供）

台灣女星莫允雯主演靈異影集「味盡緣」描述年輕歌手死後不願喝下孟婆湯，每年中元都會回到陽間苦尋情人的愛情故事，堪稱「新版胭脂扣」。劇中，莫允雯化身「最美餓鬼」，企圖透過「味道」找回愛人，卻一度被陰間使者警告：「別再招惹老男人！」說起和角色相似處，她自認是長情的人：「可能因為是金牛座，對於認定的人容易死心塌地。」

電影「胭脂扣」將梅艷芳 、張國榮分飾的名妓如花與十二少之間的淒美愛情故事，拍得可歌可泣，而「味盡緣」中，莫允雯飾演從台灣到新加坡 發展的歌姬，年紀輕輕就香消玉殞，只能流連人間尋找記憶中的廚師愛人鄭人碩。莫允雯表示雖然自己算是長情，「但我最大的不同，就是一旦過了內心的那個『點』，就會頭也不回的放下離去。」對於「味盡緣」女主角堅決不放手的心境，冒著魂飛魄散的風險也要找到心心念念之人，令她感到心疼。

在Hami Video官方粉絲專頁釋出的「味盡緣」預告中，莫允雯透過一碗飯菜的味道想起生前記憶，莫允雯對此相當認同，不久前赴香港 旅遊，「一碗生滾牛肉粥加上牛利酥，讓我想起很小的時候在香港生活的記憶。」

首度詮釋「女鬼」角色，莫允雯切記：「因為特殊的題材，劇組在現場都非常注意，不亂嬉鬧、不亂講一些對於神鬼不尊重的話語。」每日開工前也有儀式，「會在心中設下一個保護自己的光圈。」卻不只一次感受到靈異現象，記憶最深刻的是有次在廟旁邊拍攝，「去廁所的路上明顯感受到被一股能量『推』整個人腿軟，然後突然一陣暈眩，嚇得我跟助理連廁所也不敢上，趕快回到人多地方。」