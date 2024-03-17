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任賢齊首登北流開唱 張清芳低調買票相挺

記者林士傑／綜合報導
任賢齊唱「再出發」，台下尖叫聲震耳欲聾。(記者沈昱嘉／攝影)
任賢齊唱「再出發」，台下尖叫聲震耳欲聾。(記者沈昱嘉／攝影)

歌手任賢齊唱過台北小巨蛋、TICC以及Legacy等大小型場地，日前首度站上北流舉辦「齊跡2024演唱會」，費盡心思揪「三星」助陣，包含「咒」導演柯孟融、李李仁和高爾宣。而當他剛唱完第一首歌「再出發」，台下尖叫聲震耳欲聾，他不禁驚呼「你們也長太大了」！

興致一來的他表示經典歌曲可以禁得起時間考驗，於是邀請全場粉絲試試看「90華語金曲接力」，自己先唱一句、台下接唱一句，眾人從他的歌一路唱到周華健、陳淑樺，最後唱到張清芳的歌，他透露張清芳人正在現場，據了解張清芳買票相挺，藏身觀眾席中相當低調。

而他這次邀來柯孟融擔任影像監製，藉由自己的歌曲重現人生故事，影片中出現李李仁的身影，跟他在路上相會，雙方惺惺相惜，將一同戰勝各種困難。他在影像方面下足苦心，另攜手13名樂手超大陣仗，加入國樂改編「小雪」、「任逍遙」等金曲，為大家耳熟能詳的歌曲換上全新面貌。

至於嘉賓高爾宣，任賢齊透露全家人都是粉絲，自己也對高的音樂很有興趣，靈機一動決定邀他替「傷心太平洋」添加饒舌元素，任賢齊說：「這首歌很經典，改編難度特別高，印象中只有五月天改編過。」最後帶來「在路上」、「我是一隻小小鳥」，承諾下次再見不會相隔太久。

三星

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