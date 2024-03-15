不到1個月幾乎賣光 宅男女神再出寫真

解婕翎曾在「瘋神無雙」裡扮了多年女丑，也磨練了演技。（圖／解婕翎提供）

解婕翎當了19年的宅男女神，在9年內拍了3本寫真，當年是青春肉體，如今已是輕熟女，寫真仍本本大賣。她外型亮麗卻曾在邰智源、許效舜的搞笑節目中當了4年女丑，解婕翎說，「就是這樣的反差，所以死忠粉絲很多，我寫真集很多是老婆、女友買來送另一半」。

解婕翎17歲時念高中二年級，跟狗狗拍照上傳Pchome相薄，因為長相清純虎牙明顯，照片被網友瘋傳，被吳宗憲的「我猜我猜我猜猜猜」製作單位找上節目上了網路美少女單元，因為節目效果很好，解婕翎後來陸續上了「康熙來了」，並步入網拍模特兒行業。

解婕翎從美少女走入主持，也是意外，她曝光後常接展場模特兒，朋友有事她幫忙代班在兒童書展發傳單，被經紀人發掘試鏡，並接了故宮博物院案子，到了現場才發現要上台主持，「我根本不會，主辦單位要我上，每天1萬5，看在錢多，我硬著頭皮背稿上台，5天下來賺了6萬，也慢慢成了主持人」。

2015年她拍了第一本寫真集，走清純不裸露風格意外大賣，解婕翎笑說，「後來我加入邰哥、舜哥專門演短劇的節目『瘋神無雙』，在裡面扮醜，邰哥時不時就提我是2005年的宅男女神，短劇裡我常戴假髮、貼鬍子搞笑演出，例如舜哥扮金桔，我演蘋果，他有事先走，我就說『金桔拜』，觀眾非常喜歡」。

解婕翎第1本寫真雖然年年重刷，但當時她才剛入行，只領到10萬酬勞買斷所有版權。

5年前她拍了第2本寫真，不假手他人，設計、拍攝全部自己來，黑色內衣、泳池，多了性感POSE，有小女人的味道，賣到今年還有人在網路上訂購，她因為年紀、拍照太累，本打算不再出寫真，因為網友一直敲碗，她在37歲的今年此時，再拍了第3本寫真。

她笑說，「其實我也喜歡紀錄我自己每一個年紀、每一個時刻的樣子，這些年太多人出桌曆，網友激我，我就回歸寫真好了，拍攝的準備期很長，尤其那陣子遇到台灣最冷的寒流，差不多12度吧，過程中我總扛著一台電暖扇」。最性感的，是蹲著露出側乳，但洪都拉斯認為吊帶襪那張他最無法抵抗。

從「我猜我猜我猜猜猜」至今19年，歲月從未饒過誰，解婕翎幸運的是有張上鏡不顯胖的臉，不必刻意維修，怎麼吃臉都不會胖，她沒有一般女明星的容貌焦慮，至於身材，她笑說，「剛好去年接了遊戲代言，要穿很緊的衣服，我讓自己瘦了5公斤，一路維持到拍寫真」，167公分、52公斤，34C、24、34多年不變。

「我猜我猜我猜猜猜」當年製造出不少大明星，和解婕翎同期的，還有演員周曉涵，而她進「瘋神無雙」時，節目第一代的女丑是邵雨薇。解婕翎說，「瘋神無雙」就像她工作上的補習班一樣，邰智源、許效舜教會她非常多的表演方式，「尤其是邰哥，是個嚴師，後來其他綜藝節目流行演段子，那些都是我們在『瘋神』裡磨很久的，很自然就表現出來」。