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台灣星光幫歌手體重破百被警告「會猝死」 瘦20公斤保命

記者梅衍儂／即時報導
林道遠（左）日前驚喜幫老婆慶生。（圖／藝起發光提供）
林道遠（左）日前驚喜幫老婆慶生。（圖／藝起發光提供）

「超級星光大道」出身林道遠體重一度飆破100公斤，被醫生警告有猝死的風險，林道遠說：「當時三酸甘油酯超標七倍，正常要150，但我飆高破千，血糖3百多，正常是90，醫生就說你這很有可能會突然猝死，或是心肌梗塞。」他痛定思痛4個月鏟肉20公斤，至今已經維持3年，指數恢復正常。

他最近違推出福音歌曲「得拯救」，錄音前卻二次確診，聲音幾乎全毀，一度沙啞又有痰，他說：「一開始聲音我的聲音完全沒開，錄音也沒有這麼順利，不過錄了一個小時後漸入佳境，真的感謝主，最後甚至我的高音全部都沒問題，狀態變得很好，製作人昺翔就問我要不要乾脆把和聲也錄一錄。」

林道遠曾經開燒烤店，在生意正好的時候，突然轉念把店賣掉，沒想到隔1個月疫情大爆發，林道遠躲過了疫情期間餐飲業的寒冬。林道遠說過去太多時間都放在工作上，反而忽略了老婆婷婷還有小孩，很多時間都沒能好好陪伴，更錯過了親子和夫妻之間許多相處時間，賣掉燒烤店反而和家人感情變好。事隔多年，林道遠對吃仍是非常喜愛，近期和老婆兩人一起研發出了自己所喜歡的好口味，但目前新店的計畫還在計畫中，希望能趕快籌備完成，跟大家一起分享好吃的美食。

林道遠體重一度破百。（圖／藝起發光提供）
林道遠體重一度破百。（圖／藝起發光提供）

疫情 猝死 星光大道

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