台灣星光幫歌手體重破百被警告「會猝死」 瘦20公斤保命

林道遠（左）日前驚喜幫老婆慶生。（圖／藝起發光提供）

「超級星光大道 」出身林道遠體重一度飆破100公斤，被醫生警告有猝死 的風險，林道遠說：「當時三酸甘油酯超標七倍，正常要150，但我飆高破千，血糖3百多，正常是90，醫生就說你這很有可能會突然猝死，或是心肌梗塞。」他痛定思痛4個月鏟肉20公斤，至今已經維持3年，指數恢復正常。

他最近違推出福音歌曲「得拯救」，錄音前卻二次確診，聲音幾乎全毀，一度沙啞又有痰，他說：「一開始聲音我的聲音完全沒開，錄音也沒有這麼順利，不過錄了一個小時後漸入佳境，真的感謝主，最後甚至我的高音全部都沒問題，狀態變得很好，製作人昺翔就問我要不要乾脆把和聲也錄一錄。」