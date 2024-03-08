「婉君」俞小凡復出想拍戲 最近煩惱是「吃不胖」

俞小凡對演戲仍難忘懷已經加盟新的經紀公司要重新復出。(記者王聰賢／攝影)

60歲的瓊瑤劇當家花旦俞小凡，35年前因主演瓊瑤電視劇「六個夢」的「婉君」一角爆紅，離開台灣演藝圈超過20年，疫情 前她返台起心動念斜槓餐飲業廳。她開箱自家餐廳，笑稱老闆娘不好當，「要想辦法怎麼樣讓客人進來」。

俞小凡多年來專注拍戲，只有老公翁家明曾投資 過髮廊，但也收攤，自己會一腳踏進餐飲界也是「誤打誤撞」，「疫情那三年我都沒有拍戲也沒工作，朋友就問我要不要斜槓？我當時很擔心，就先試看看，所以一腳就踏進來了」。還加碼爆料兒子當年就是她吃完鐵板燒後出生的，算是跟鐵板燒很有緣。

出道就是女主角，她也是經典的「瓊女郎」，在演藝圈拍戲都是茶來伸手飯來張口，身邊都有助理伺候，但她說開餐廳地位整個反轉，「客人要求你，只能說好、是，就是一種挑戰」。她表示自己仍對演戲有興趣，也正式宣布復出加盟亞凰娛樂，「只要劇本合適都不排斥」。

聊到近況，俞小凡說：「現在生活蠻簡單的，就做自己想做的事。」兒子在美國念碩士，女兒準備在台灣上大學。平日她多會在餐廳幫忙招呼客人，下午上健身房，數十年如一日的修長身材其實讓她很苦惱，「我真的怎麼吃都不胖，還想要別人教教我怎麼吃胖」。說完突然大笑：「這樣講會不會被打啊！」