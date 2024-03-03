小S公公猝逝 曾靠股票賺進數十億身家

女星小S（右）和公公許慶祥感情非常好。（取材自臉書）

台灣女星小S 的公公許慶祥日前心肌梗塞猝逝，享壽84歲，小S表示希望外界先給他們一點時間處理。許慶祥雖非公眾人物，但過去小S在節目中多次提到他，可以看出他作風觀念開明，對親家擁有高知名度的兒媳相當包容。

小S和丈夫許雅鈞結婚20年，公公過世消息傳出後，小S透過經紀人回應，希望外界先給他們一點時間處理。許雅鈞也在社群網站 上寫下「昨天是我最傷心的一天」。而S媽和親家同樣交情甚篤，她難過回應媒體表示：「我們都傷心中，不多說，感謝，感謝。」

小S曾分享許多與公公的趣事。例如她與許雅鈞結婚後是與公婆同住，新婚時她每天起床還穿著性感睡衣，許雅鈞看到立刻將拉她回房，說以後不能這樣穿，小S說：「可能是怕公公有生理反應，不過後來公公年紀也大了，也就沒差了。」

前一陣子小S演出的戲劇「此時此刻」在串流平台上播映，劇中與演員吳慷仁有火辣床戲，她還回家問公公有沒有看戲？沒想到許慶祥比大拇指說「演得真好！」，她問「爸爸你看不會尷尬啊？」開明的許慶祥說「我知道是假的呀！」才讓她鬆了一口氣。

小S也曾分享，當初打算結束長紅談話性節目「康熙來了」的主持時，許慶祥得知她的決定後說：「沒關係呀！以後爸爸養妳。」讓她非常感謝公公總是無條件支持她。

許慶祥人生精彩，從一位台東醫師，到後來轉戰股市累積數十億台幣身家，眼光十分精準，不過2013年和許雅鈞捲入旗下麵包店「胖達人」案，引起社會討論，最後被判處一年十個月徒刑，緩刑四年。