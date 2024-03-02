觀影說劇／陳昊森吻香港女神 狂笑場NG重親8次

陳昊森(左)激吻譚旻萱。（圖／華映提供）

由台灣新生代演員陳昊森與香港 「籃球女神」譚旻萱合演的愛情片「不是你不愛你」，片中首度擔任電影女主角的譚旻萱與陳昊森合譜一段浪漫的夏日戀曲，一出道便被封為「籃球女神」的譚旻萱，連和陳昊森的吻戲都在籃球場拍攝，兩人拍吻戲不時害羞笑場，足足吻了八次才過關。

今年23歲的香港新生代女星譚旻萱，模樣甜美更有著177公分的傲人身高及修長美腿，再加上籃球球技出色，備受矚目。首度躍上大銀幕，演出愛情電影「不是你不愛你」，首度擔任電影女主角的她花了很長的時間研究電影主角阿寶的個性，她說：「我覺得阿寶和我的個性蠻相似的，很講義氣，對親近的人很貼心，但因為她的年紀比我小，個性更為率真直接，可說是人見人愛的好女生」。

而導演葉念琛為了讓演出經驗不多的譚旻萱更快融入角色的自然演出，特別安排讓女主角愛打籃球，就連一場和陳昊森浪漫接吻的重頭戲都發生在籃球場，這場情緒起伏極大的戲，讓譚旻萱很怕自己表現不夠好而NG不斷，她和陳昊森早早抵達現場做準備，除了努力排演台詞，兩人還打了場籃球，但在拍完第一次的吻戲，導演葉念琛並沒有很滿意，三人討論後決定再重來。

譚旻萱表示，雖然兩人都努力投入情緒，但吻到第三次時，還是忍不住尷尬笑場，譚旻萱表示吻了比較多次之後，知道了陳昊森說的那種跟著感覺走的感受，讓吻戲愈拍愈順，「陳昊森提醒我不要想太多，不要猶豫，我則是一直提醒自己不要想，就是要演，相信前輩會帶著我演好的」。

陳昊森也說：「我第一次吻戲拍了那麼久，以前大約拍個兩次就會OK了。因為我們兩個的鼻子都蠻高的，吻的時候要小心避開，這種戲很考驗我們之間的默契，都要想要尊重對方，所以事前都會儘量先討論好要怎麼做，讓彼此不要有壓力」。

電影「不是你不愛你」故事描述自小在花園街長大的的鍾家寶（譚旻萱 飾）偶遇和父親感情不佳的富家子關家偉（陳昊森 飾）。為報復父親再婚，家偉聘用她及其好友大強（梁仲恆 飾）搗亂婚禮，卻促成了他與鍾家寶認識，並開始交往。本以為彼此緣定今生，豈料命運卻為這段愛情安排了急轉直下的暗湧。