帶王淨回家拜年 曹佑寧笑說「爸媽沒催婚」

曹佑寧(右)一開工就被逼問婚事，左為程予希。（記者李政龍／攝影）

曹佑寧與王淨農曆過年前被爆婚訊，當時曹佑寧發長輩圖喊：「大家是不是想讓我過年被長輩問爆？」他近日出席LINE TV、華視「華麗計程車行」首映，笑說真的有被親戚關心，爸媽沒有催婚，叮嚀他不要「呷緊弄破碗」。雖否認結婚，但曹佑寧坦言有帶王淨回家拜年。

王淨。（本報資料照片）

7日是王淨生日，曹佑寧透露有送了「超實用禮物」，並幫女友準備蛋糕慶生，直呼：「一定要的。」至於女友的回應，他羞笑說：「當然開心啊。」是否有趁女友生日時求婚？他則搖頭否認。

「華」劇中曹佑寧與程予希奉子成婚，有許多和小朋友的對戲，對於照顧小孩，他有信心也有經驗，因家中有許多和他年齡差很多的堂弟妹，「他們出生時我已經成年，會幫忙帶小孩」。戲外何時打算當爸？曹佑寧老話一句：「順其自然。」飾演弟弟的黃冠智已是人夫，趕緊跳出來救場，笑說：「他排在我後面啦！我還沒有（小孩）他就不會有。」

黃冠智在「華」劇中的老婆則是何思靜，兩人已是第3次被湊對，演感情戲有默契。讓何思靜較害怕的，是黃冠智劇中舅舅伊正，因伊正曾在「華燈初上」中對她性侵，這次雖沒有太多對戲，但開鏡時遇到，何思靜仍有陰影，「看到他眼神，就一直想到那場戲」。