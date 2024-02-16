77歲大俠衛子雲練功凍齡 炫超強核心肌群

衛子雲示範高難度的「拳撐地板」動作。(圖／年代提供)

1982年以電視劇「小李飛刀」成名的衛子雲，今年已77歲，健身有成的他近年轉型為「雲端 師父」，以教授武功為主。

近日他上年代新聞「聚焦2.0」分享自己的養生之道，衛子雲表示，平時每天早上6點起床練功，舉凡氣功、截拳道、雙節棍都難不倒他，不僅能用核心力量展現「拳撐地板」的高難度動作，還能在節目現場高歌「小李飛刀」主題曲，令主持人高文音大喊「My God！」

77歲衛子雲早年拍攝多部武俠片，有「一代大俠」之稱，1982年自編、自導、自唱電視劇「小李飛刀」，從此紅遍大街小巷。衛子雲在節目中大談自己的養生祕方，衛子雲說，他的生活秉持「簡單」為原則，每天早上先喝兩杯溫水，主食多以雞肉為主，長年靠著練功維持體態，也幾乎不生病、沒有老花眼，因此他的練武課程吸引大批民眾報名，甚至還有92歲的高齡學生前來拜師習武。

衛子雲除了外型「凍齡」，演唱「小李飛刀」主題曲也是神色自若，聲音宏亮、中氣十足；接著秀出招牌「拳撐地板」照片、再示範一段雙截棍招式，令現場來賓驚呼連連。衛子雲說，「這些都需要靠著腹肌、背肌力量才能做到，因筋脈不通就會百病叢生，只要精氣神飽滿就是不生病的祕訣。」