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Ella過年辦烤肉趴 曾擠進逾100人狂歡

記者黃保慧／綜合報導
Ella過年搞烤肉趴竟來100多人。(圖／緯來電影台提供)
Ella過年搞烤肉趴竟來100多人。(圖／緯來電影台提供)

台灣女星Ella(陳嘉樺)與E.SO瘦子首次合作電影「速命道」，將於除夕夜晚間9點在緯來電影台播出。至於除夕夜她都如何過？Ella說：「過往新年期間會與媽媽玩撲克牌遊戲，打發時間、增進感情，有買過刮刮樂卻沒中獎運，我沒有偏財運，只能努力賺錢；也曾在屏東老家庭院舉辦烤肉趴，大家一起吃美食、唱歌，結果把事情搞太大，最後出現在院子裡居然有100多人。」

有子萬事足的Ella幸福地說：「勁寶有一對非常愛他的爸媽，是他的最好禮物！在物資上沒有缺乏，自由適性發展、希望他多跟人分享，壓歲錢會幫他存起來，在自己的戶頭，媽媽沒有偷拿來用喔！」

新的一年，Ella也許下新計畫，「工作計畫都在時程裡，希望所有事情都能按部就班，遇到事情都能保持心情平穩去面對世界的變化萬千，也期待有更多機會能與粉絲近距離面對面接觸。」

在去年上映的電影「速命道」中，Ella和瘦子不僅情愫漸生，還有一場唯美的吻戲，Ella回憶笑說：「拍吻戲時，第一次喜歡上女生的心動感覺，瘦子會緊張很正常，為此，他還特別喝了幾口啤酒壯膽，那天我穿著細肩帶衣服比較單薄，加上有寒流也喝幾口啤酒取暖；最有趣的是，拍攝結束後瘦子心情放鬆許多，還回來跟我討這罐啤酒喝，他說：『你不喝對吧！那給我』。」

Ella和瘦子在片中不僅情愫漸生，還有一場唯美的吻戲。(圖／緯來電影台提供)
Ella和瘦子在片中不僅情愫漸生，還有一場唯美的吻戲。(圖／緯來電影台提供)

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